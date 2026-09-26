Marquense vs Malacateco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Malacateco por la jornada 11 del Torneo Apertura de Guatemala.

Marquense Malacateco, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Marquense vs Malacateco! Este sábado 26 de septiembre, el estadio Marquesa de la Ensenada será escenario del encuentro correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los dos equipos llegan separados por apenas un punto en la clasificación y buscarán sumar para ganar posiciones.

Marquense comienza la jornada en el séptimo lugar con 13 puntos, después de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo dirigido por Manuel Naya buscará mejorar sus últimos resultados como local, luego de perder frente a Xelajú MC e igualar ante San Pedro en sus dos presentaciones anteriores en el Marquesa de la Ensenada. Los Leones intentarán volver al triunfo y aumentar la distancia sobre su rival de turno.

Malacateco llega en la novena posición con 12 unidades, producto de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Carlos Robles sumó cuatro de los últimos seis puntos disponibles: primero empató 2-2 como visitante ante Municipal y posteriormente derrotó 1-0 a Deportivo Mixco en el estadio Santa Lucía. Los Toros buscarán mantener esa racha y un triunfo les permitiría superar a Marquense en la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Malacateco hoy sábado 26 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Marquense y Malacateco será el sábado 26 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Marquense vs Malacateco para la jornada 11, al momento

Ni Marquense ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Oscar Linton, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Fernando Escalante; Yordin Hernández, Elio Velásquez, Randall Corado, Brandon De León, Denilson Ochaeta; y David Grande. DT: Manuel Naya.

Malacateco: Abel Guzmán; Roberto Meneses, Juan Esqueda, Andy Soto, José Javier Longo; Jonathan Castañón, Fernando Morales, José Ochoa, Gabino Vásquez; Eliser Quiñones y Nelson Andrade. DT: Carlos Robles.

Antecedentes del Marquense vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Malacateco:

27 de abril de 2025 | Marquense 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 7 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Marquense 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

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