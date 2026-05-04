Los ecos de la ida de cuartos: Chivas, el único de los cuatro primeros que debe remar a contracorriente

Tras los duelos de ida, el Rebaño es el equipo entre los mejores sembrados con el escenario más complejo rumbo a la vuelta

Chivas, el único con desventaja | Imago7

La ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó escenarios distintos para los cuatro equipos que terminaron en la parte alta de la tabla general, pero también una lectura clara rumbo a los partidos de vuelta: Chivas es el que llega con el panorama más comprometido. Mientras que Pumas conserva el control de su eliminatoria ante América gracias al empate global y a su condición de líder general, Cruz Azul regresará a casa con ventaja tras vencer al Atlas en el Estadio Jalisco y Toluca mantiene abierta la serie pese a caer por la mínima ante Pachuca.

El Guadalajara aún tiene a favor su posición en la clasificación, pero el margen de maniobra se redujo tras los primeros 90 minutos de la Liguilla, en una serie marcada por las bajas de seleccionados, la exigencia de enfrentar a un rival con experiencia en fases finales y la necesidad de remontar en casa.

El Rebaño queda obligado a ganar por dos goles

Chivas llegó a la Liguilla como segundo lugar general, pero el primer capítulo ante Tigres lo dejó contra las cuerdas. El equipo de Gabriel Milito cayó 3-1 en el Estadio Universitario, en una serie marcada por las bajas de futbolistas convocados a la selección mexicana y por un segundo tiempo en el que los felinos tomaron distancia en el marcador.

El Guadalajara necesita ganar por dos goles en el partido de vuelta para avanzar a semifinales, ya que el empate global lo favorece por su mejor posición en la tabla. Esa ventaja deportiva mantiene con vida al Rebaño, pero el resultado de ida lo obliga a jugar con mayor margen de riesgo en casa.

Jugadores de Tigres y Chivas durante el juego en el Volcán | Imago7

Milito evitó poner como excusa las ausencias del plantel y aceptó el escenario pactado desde el inicio del torneo afirmó que esa situación estaba estipulada desde el principio del campeonato y no hay ninguna excusa que poner respecto a ese tema. El punto a favor para Chivas es que Tigres también tendrá actividad entre semana en Concacaf ante Nashville, tras ganar 1-0 la ida y el desgaste podría pasarle factura.

La Máquina toma ventaja pese a las bajas en ataque

Cruz Azul fue el único de los primeros cuatro lugares que ganó como visitante en la ida. La Máquina venció 3-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, en un partido con revisiones en el VAR, penales para ambos equipos y una definición en los minutos finales por medio de Christian Ebere.

El equipo de Joel Huiqui afrontó el partido sin centros delanteros nominales, debido a las ausencias de Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández por lesión. En ese contexto, Ebere respondió con su primer doblete en el fútbol mexicano y le dio a Cruz Azul una ventaja que podrá administrar en casa.

Jugadores de Cruz Azul tras el tercer gol ante Atlas | Imago7

Cruz Azul solo quedaría eliminado si pierde por dos goles o más en la vuelta, por lo que llega con margen al siguiente partido. El cuadro celeste también extendió su dominio reciente ante Atlas, rival contra el que no pierde desde la jornada 1 del Apertura 2023.

Los auriazules mantienen el control a pesar del empate

Pumas dejó escapar una ventaja de dos goles ante América, pero mantiene la serie bajo control por su posición en la tabla. El Clásico Capitalino terminó 3-3 en el Estadio Azteca, después de que los universitarios llegaron a estar 3-1 arriba y las Águilas reaccionaron en la recta final con dos penales.

El ingreso de Henry Martín cambió el cierre del partido para América, ya que anotó el 3-2 y después provocó la pena máxima que Alejandro Zendejas convirtió para el empate. Aun así, Pumas cerrará la eliminatoria en Ciudad Universitaria y avanzará con cualquier empate global.

Uriel Antuna le marcó el segundo tanto al América | Imago7

América está obligado a ganar la vuelta para seguir en competencia, mientras que Pumas necesita no perder en casa para alcanzar las semifinales. El liderato general le da al equipo auriazul una ventaja que puede ser determinante en una serie que quedó abierta tras los seis goles de la ida.

El bicampeón necesita remontar fuera de casa

Toluca también llega a la vuelta con desventaja, aunque su escenario es menos complicado que el de Chivas. Los Diablos Rojos perdieron 1-0 ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez y ahora necesitan ganar por dos goles en el Estadio Hidalgo para mantenerse en la pelea por el tricampeonato.

Antonio Mohamed reconoció que su equipo fue superado en la ida, pero sostuvo que la eliminatoria continúa abierta: “Tenemos una semana definitoria. Esperemos recuperar gente para poder dar un primer paso y después ir a buscar un resultado que es bastante complicado, pero siempre hay una esperanza que hay que seguir”.

Pachuca pegó primero como visitante y llega a casa con ventaja en el global. Toluca, quinto lugar de la tabla, tendrá que buscar un resultado amplio fuera de casa, mientras que los Tuzos pueden manejar el margen conseguido en la ida.

Jugadores de Pachuca durante el juego ante Toluca | Imago7

La vuelta dejará definidos a los semifinalistas del Clausura 2026, con los cuatro primeros de la tabla todavía en competencia. Sin embargo, el margen de maniobra no es el mismo para todos: Chivas deberá revertir la desventaja más amplia entre los equipos mejor clasificados.

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