Chivas vs Tijuana en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17
No te pierdas un solo detalle el duelo que podría dejar al Rebaño Sagrado como el superlíder general del certamen
MIN 34 | Chivas 0-0 Tijuana: En la jugada siguiente el Rebaño tuvo una nueva opción de peligro con un disparo de Roberto Alvarado, pero el balón fue fácil a las manos del guardameta rival
¡Se salvan los Xolos!
MIN 33 | Chivas 0-0 Tijuana: Richard Ledezma hizo una buena jugada individual, metiéndose al área para mandar un centro retrasado a Daniel Aguirre, quien logró sacar el disparo, pero Toño Rodríguez evitó la caída de su marco con una gran atajada. El rebote le cayó a La Hormiga, pero no pudo hacer daño.
Kevin Castañeda mandó la pelota a la estratósfera…
MIN 31 | Chivas 0-0 Tijuana: El camiseta número 10 de los Xolos de Tijuana se animó a sacar un disparo de larga distancia para vencer a Oscar Whalley, pero mando a volar la redonda, regalando un souvenir a la afición presente en el Estadio Akron
MIN 29 | Chivas 0-0 Tijuana: Miguel Tapias sacó un disparo de larga distancia por el costado de la izquierda, pero Jackson Porozo se se lanzó hacia el frente para cortar la trayectoria de la pelota y evitar el peligro hacia Rodríguez
MIN 28 | Chivas 0-0 Tijuana: Nacho Rivero aprovechó que el Guadalajara perdió la pelota en tres-cuartos de cancha y se animó a sacar un disparo de larga distancia, pero Whalley no tuvo problemas para quedarse con el esférico con las dos manos
Tijuana toca la puerta del Rebaño Sagrado
MIN 25 | Chivas 0-0 Tijuana: Otra vez los Xolos le dieron un susto a las Chivas, ahora con un disparo desde el costado de la izquierda, pero se estrelló en el cuerpo de un defensor, por lo que evitó que Oscar Whalley se viera sorprendido en el primer poste.
Tarjeta amarilla en Chivas por una fuerte falta
MIN 22 | Chivas 0-0 Tijuana: Brian Gutiérrez es el primer amonestado del partido, luego de una falta sobre Iván Tona, a quien le dio un puntapié en la pantorrilla a su rival. Los fronterizos pedían la tarjeta roja, pero la árbitra mantuvo su decisión
Efraín Álvarez perdona a los Xolos de Tijuana
MIN 20 | Chivas 0-0 Tijuana: El delantero de las Chivas, Efraín Álvarez, recibió un pase filtrado dentro del árrea, por el costado de la izquierda y al verse frente a Toño Rodríguez, intentó vencerlo con un disparo entre las piernas, pero el guardameta mexicano evitó la caída de su marco.
MIN 19 | Chivas 0-0 Tijuana: Efraín, exTijuana, estrelló su disparo en la barrera y se escapa la acción de peligro para los Rojiblancos
Falta a favor de las Chivas y puede ser un tiro libre peligroso
MIN 18 | Chivas 0-0 Tijuana: Efraín Álvarez fue derribado por Jackson Porozo en los linderos del área de los fronterizos y puede ser una acción peligrosa
MIN 15 | Chivas 0-0 Tijuana: La jauría intenta frenar los embates del Guadalajara, pero sigue teniendo problemas para cubrir a Daniel Aguirre, quien sigue siendo peligroso por el costado de la derecha.
Los Xolos quieren responder en el compromiso
MIN 12 | Chivas 0-0 Tijuana: Los fronterizos no se quedan con los brazos cruzados, luego de intentarlo con un disparo de larga distancia de Árciga que se estrelló en Armando González y con un cabezazo de Castañeda, que se fue por un costado de la meta de Oscar Whalley
¡Las Chivas estuvieron cerca del primer gol!
MIN 09 | Chivas 0-0 Tijuana: El Rebaño tocó la puerta de Tijuana en repetidas ocasiones, después de una llegada por el costado de la derecha con un centro retrasado; después hubo dos oportunidades de remate dentro del área, el Cotorro González disparó a puerta por el costado de la izquierda, pero el balón se fue por encima de la meta de Toño Rodríguez
MIN 08 | Chivas 0-0 Tijuana: Bryan González brincó sobre Ramiro Árciga, pero terminó arrollándolo, por lo que Katia Itzel le llamó la atención con el hombre del Rebaño
MIN 06 | Chivas 0-0 Tijuana: EL Guadalajara comienza a ejercer presión en las salidas de la jauría, en busca del error para tratar de abrir el marcador, pero teniendo cuidado para no sufrir un contragolpe
Gilberto Mora le hace daño a las Chivas
MIN 04 | Chivas 0-0 Tijuana: El joven futbolista de 17 años de edad avanzó con la pelota y se animó a sacar un disparo de larga distancia, exigiendo a Oscar Whalley, quien alejo el peligro de su meta tras rechazar el balón con las dos manos
El Guadalajara ya muestra sus armas
MIN 02 | Chivas 0-0 Tijuana: Las Chivas atacaron por el costado de la derecha con Daniel Aguirre, pero su centro fue muy pasado y por encima de la meta de Toño Rodríguez.
Se encienden las alarmas en Tijuana
MIN 01 | Chivas 0-0 Tijuana: Apenas unos segundos después de haber iniciado el compromiso, Kevin Castañeda se fue al suelo tras recibir un golpe de Efraín Álvarez. En un inicio se pensó que había sido una molestia muscular más preocupante, pero el hombre de los Xolos ya se encuentra jugando con normalidad.
¡Arranca el partido! Ya se juega el Chivas vs Tijuana en el Estadio Akron
MIN 00 | Chivas 0-0 Tijuana: Katia Itzel García pita y ya se juega en el Estadio Akron entre Chivas y Tijuana, por la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Todo listo para el partido
Los jugadores, tanto de Chivas como de Tijuana ya se encuentran en el pasillo del Estadio Akron para después ingresar al campo y así comenzar con el protocolo de la Liga MX y dar pie al inicio del compromiso.
Oscar Whalley, titular por segunda ocasión al hilo
El portero de las Chivas, Oscar Whalley, saldrá como titular por segundo partido al hilo en la Liga MX. Aunque parezca increíble, pese haber llegado al Rebaño Sagrado en el Apertura 2023, apenas será su segundo compromiso en la máxima categoría del fútbol mexicano
La jauría ya está en la Perla Tapatía
Los Xolos de Tijuana presumieron que ya se encuentra en el Estadio Akron, donde buscará sacar la victoria de visitante ante las Chivas y negarles el liderato en la tabla general.
Clausura 2026: horario del partido Chivas vs Tijuana, hoy 25 de abril de 2026
El duelo entre rojiblancos y fronterizos está pactado para llevarse a cabo este sábado 25 de abril en el Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.
Liga MX: alineaciones del Chivas vs Tijuana para la jornada 17, al momento
Chivas: Oscar Whalley; Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo; Omar Govea, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma; Roberto Alvarado, Armando González.
Tijuana: Toño Rodríguez; Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Gómez; Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Gilberto Mora, Nacho Rivero; Adonis Preciado, Diego Abreu.
¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Tijuana? Canales de TV y transmisión streaming
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Antecedentes del Chivas vs Tijuana y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes dibujan una serie mucho más cerrada de lo que podría sugerir la tabla actual. En los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX, Chivas ganó dos, Tijuana ganó uno y hubo dos empates, una señal de que este cruce acostumbra apretarse incluso cuando alguno llega mejor ubicado. Otro dato que llama la atención es que la producción ofensiva está completamente igualada: nueve goles por lado en esos cinco partidos.
También hay una tendencia clara en Guadalajara: Chivas ha sabido hacerse fuerte en casa ante Xolos. En esta racha reciente, los rojiblancos ganaron sus dos partidos más cercanos como local ante Tijuana, primero 1-0 y luego 2-1, mientras que los fronterizos sacaron mejores dividendos en su terreno, donde firmaron un 4-2 y un 3-3. El historial inmediato, entonces, deja una lectura útil para esta previa: el Akron suele empujar a Chivas, pero Xolos ha encontrado formas de competir y de hacer daño cuando el partido se abre.
22.08.25 | Club Tijuana 3-3 Guadalajara Chivas
09.02.25 | Guadalajara Chivas 2-1 Club Tijuana
12.07.24 | Club Tijuana 4-2 Guadalajara Chivas
26.01.24 | Club Tijuana 1-1 Guadalajara Chivas
22.08.23 | Guadalajara Chivas 1-0 Club Tijuana
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
De acuerdo con Caliente.mx, Guadalajara parte como amplio favorito con momio de -250 para el triunfo, mientras que el empate se ubica en +390 y una victoria de Tijuana Xolos de Caliente aparece como el escenario menos probable con +600, reflejando la diferencia proyectada entre ambos equipos previo al partido.
¡Bienvenidos!
Hola, hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Chivas y Tijuana en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el Rebaño Sagrado quiere afianzarse el liderato de la campaña para encarar la Liguilla lo más cómodo posible ante la pérdida de sus seleccionados nacionales.