Chivas vs Tijuana en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17

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Hola, hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Chivas y Tijuana en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el Rebaño Sagrado quiere afianzarse el liderato de la campaña para encarar la Liguilla lo más cómodo posible ante la pérdida de sus seleccionados nacionales.