James Rodríguez palpita el Mundial: “Voy a llegar de muy buena manera”

El ídolo de la Selección Colombia jugó de titular este sábado, en la derrota del Minnesota United a manos de Los Ángeles.

James Rodríguez | Foto por MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

James Rodríguez firmó su primera titularidad en la MLS 2026. El colombiano jugó 62 minutos este sábado en lo que fue la derrota del Minnesota United a manos de Los Ángeles F.C. en condición de local. A pesar del resultado negativo, el mediocampista dejó grandes sensaciones y lo mejor de todo, que físicamente se le ve muy bien.

Sobre su participación en este compromiso, el cucuteño habló: “Me sentí bien, lo he hecho de buena manera, lástima que perdimos. Creo que un partido no es tanto el resultado, sino lo que influyes dentro del campo. Hemos tenido chances claras, hay que seguir por este mismo camino. El martes ya tenemos partido por Copa, tenemos que salir de una manera seria a ganarlo”.

“Quería marcar hoy”

“Quería hacer gol hoy, por eso lo intenté de todo lado. En lo que pueda aportar al equipo, jugando mucho o poco. Siempre voy a querer competir. Lo que me toque jugar ahora, 6 partidos antes de la Copa del Mundo, estoy enfocado en todo lo que viene. Lo que me toque jugar: mucho o poco, lo voy a hacer de muy buena manera”.

“De eso se trata el fútbol: lo intentas, fallas y sigues, hace parte del fútbol, de muestra vida. El siguiente partido esperamos que salgan las coas bien. Eso es parte de la vida, tener una mentalidad de que lo vamos a logar”, agregó James Rodríguez, con los medios de comunicación post partido.

“Es un equipo lleno de talento. Es un equipo en el que creo que se pueden hacer muchas más cosas grandes. Espero ayudarlos en todo lo que más pueda”.

Palpitando el Mundial

“Yo creo que estamos en todo lado, siempre lo digo. Cuando voy a otra ciudad siempre hay muchos. El apoyo de ellos es muy lindo, eso quiere decir que he hecho las cosas bien dentro de mi carrera, dentro del fútbol y el apoyo de ellos, que es de corazón, siempre es algo lindo”.

“Voy a llegar bien. Voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes. Yo estoy entrenando al máximo, a full como siempre lo he hecho y lo que me toque jugar acá va a ser muy útil para mí”, puntualizó James Rodríguez, en unas palabras que alegran a toda Colombia.

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