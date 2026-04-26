Técnico del Minnesota United, feliz con el nivel y la influencia de James Rodríguez

Para el estratega neozelandés el colombiano le dio fluidez al equipo y las opciones más claras para anotar nacieron de sus pies.

James Rodríguez llega a la MLS – Minnesota United.

Para la alegría de todo el entorno de la Selección Colombia, James Rodríguez jugó como titular este sábado en el marco de la jornada 10 de la MLS 2026. Minnesota United recibió en su casa a los Ángeles, el equipo del mediocampista cucuteño cayó 0-1, pero el ‘cafetero’ tuvo una destacada actuación a pesar del resultado.

El técnico Cameron Knowles, destacó el nivel del centrocampista, después de su primera titularidad por MLS: “Estuvo genial. Manejó muy bien el balón. Ayudó en la posesión, en la creación de ocasiones y ve cosas que muchos otros jugadores no ven. Se mueve por todo el campo, ocupa muchas posiciones diferentes para facilitar la posesión, y creo que hizo un muy buen partido”.

¿Lo sorprendió James Rodríguez?

“Me sorprende que el equipo no lo hiciera, y creo que, considerando el equilibrio del equipo y las oportunidades que tuvimos, no haber conseguido al menos un punto en este partido es sin duda decepcionante”.

“No, simplemente queríamos darle un toque de frescura al partido. Creo que jugó muy bien durante 60 minutos. No ha jugado muchos minutos con nosotros, y queríamos incorporar jugadores de ataque frescos para intentar marcar un gol”.

“Estuvo bien”

“Creo que estuvo muy bien para nosotros. Creó algunas ocasiones, tuvo algunos disparos y estuvo bien posicionado. Nos permite salir de ataque, mantener la posesión y luego involucrar a otros jugadores en el juego”, añadió Cameron Knowles.

Sensaciones del partido

“Claro, si analizamos la cantidad de ocasiones que tuvimos, la posesión del balón, los saques de esquina, las jugadas a balón parado y las oportunidades que se generaron a partir de ellas, es decepcionante. Uno juega bien y espera obtener algo positivo, pero hoy simplemente no fue nuestro día”.

“Durante la primera mitad, salvo en el momento en que encajamos el gol, fuimos un equipo muy, muy dominante. Atacábamos, llegábamos al área, creábamos ocasiones, teníamos jugadas a balón parado, así que creo que, en cuanto al inicio del partido, esa primera mitad, exceptuando el gol, fue muy buena”.

“Bueno, está la jugada a balón parado que despejaron sobre la línea. Tenemos algunas ocasiones en las que llegamos a buenas zonas y el balón entra en el área. Incluso en esa jugada tardía, llegando al segundo palo desde una buena posición, no logramos rematar a puerta, y creo que si consideramos la cantidad de disparos que hicimos, en relación con la cantidad de tiros a puerta que luego generamos, necesitamos mejorar, necesitamos ser más efectivos”, sentenció en atención a medios en Minnesota.

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