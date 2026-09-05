La Hormiga González suma minutos con Olympiacos en un empate con sabor a derrota ante el Volos
El Olympiacos empató 1-1 con el Volos este 5 de septiembre, en la jornada 3 de la Superliga de Grecia, partido eclipsado por la lesión de Ayoub El Kaabi
El Olympiacos empató 1-1 ante el Volos NFC este sábado 5 de septiembre, en la jornada 3 de la Superliga de Grecia, en un resultado que deja un sabor amargo para el equipo de la Hormiga González, que desperdició la ventaja y tuvo que conformarse con un punto tras sufrir ante el conjunto local en el Estadio Panthessaliko.
José Luis Mendilibar tomó la decisión de dejar a Armando ‘Hormiga’ González en el banquillo y apostó por Ayoub El Kaabi como referencia ofensiva del Olympiacos. El técnico español planteó un esquema 4-2-3-1, con el delantero marroquí como principal eje del ataque, por lo que el futbolista mexicano tuvo que esperar para volver a sumar minutos con el conjunto griego.
El Olympiacos asumió el control de la posesión durante gran parte del encuentro, aunque encontró dificultades para transformar ese dominio en ocasiones claras durante los primeros minutos. Las pocas aproximaciones del cuadro visitante encontraron una respuesta firme de Marios Siampanis, arquero del Volos New Football Club, quien protagonizó varias intervenciones para mantener su portería a salvo y contener los intentos del Gigante Griego.
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Joel Roca tuvo las oportunidades más peligrosas de la primera mitad con su zurda, pero sus remates terminaron lejos del arco ante la falta de precisión del Olympiacos. El Estadio Panthessaliko se convirtió en un escenario incómodo para el conjunto visitante, que, pese a contar con una plantilla superior, no logró imponer su jerarquía ante un Volos que resistió los embates y mantuvo el marcador bajo control.
La escena cambió por completo cuando Ayoub El Kaabi sufrió una fuerte lesión tras un choque con Marios Siampanis dentro del área del Volos. El delantero marroquí disputó un balón ante la salida del arquero y quedó con la pierna izquierda atrapada entre el césped y el cuerpo del guardameta. El dolor provocó los gritos del atacante, mientras las asistencias médicas ingresaron de inmediato al terreno de juego para atenderlo.
La preocupación aumentó en el Estadio Panthessaliko durante los minutos que requirió la atención de El Kaabi. El atacante tomó su pierna con ambas manos ante la intensidad del dolor, mientras Siampanis quedó visiblemente afectado por el accidente y mostró una reacción de angustia. El delantero del Olympiacos tuvo que abandonar el campo en camilla, a la espera de un reporte médico que indique la gravedad de su lesión.
José Luis Mendilibar reaccionó ante la situación y llamó de inmediato a Armando ‘Hormiga’ González, quien esperaba su oportunidad en el banquillo. El mexicano tomó el lugar de El Kaabi para convertirse en la principal alternativa ofensiva del Olympiacos. Después del drama vivido en la cancha, el árbitro señaló un penal a favor del conjunto visitante y Jota Silva convirtió desde los once pasos en el tiempo de compensación de la primera parte.
El Olympiacos perdió el control en la segunda parte y el equipo local aprovechó la situación. La presión alta forzó al defensa Panagiotis Retsos a retrasar el balón; sin embargo, comprometió a su portero, Stefan Ortega, quien tuvo que rechazar con complicaciones. En ese momento, el Volos NFC logró el empate en el minuto 76 a través de Maximiliano Comba, quien cerró una pinza en el área chica.
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Con el empate en el marcador, el Olympiacos salió a buscar otra vez la ventaja. La Hormiga González tuvo pocos balones debido a que sus compañeros no pudieron encontrar una mejor dinámica desde el mediocampo, que parecía minado por los futbolistas del equipo rojiazul. Los rojiblancos encontraron algunas aproximaciones, pero sin generar demasiado peligro. El equipo de Armando González se queda con siete puntos después de las primeras tres fechas. Su próximo partido será este martes 8 de septiembre, otra vez ante el Volos NFC, aunque ahora en la Copa de Grecia, partido que tendremos a través de nuestra plataforma de Claro Sports.