Cruz Azul muestra las carencias defensivas y le da un golpe de Realidad al América

El equipo de Guillermo Almada presenta graves errores defensivos que se mostraron en el Clásico Joven

América, evidenciado por Cruz Azul. | Imago7.

América recibió su primer revés del torneo tras caer ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. El equipo de Guillermo Almada no solo perdió el invicto, también permitió en un solo encuentro más anotaciones de las que había recibido durante las primeras siete jornadas del campeonato. El resultado obliga al conjunto de Coapa a revisar su funcionamiento defensivo de cara a la segunda mitad del certamen, sobre todo si pretende mantenerse en la pelea por el título de la Liga MX. Lee la nota completa aquí.

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