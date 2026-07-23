Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 22 de julio de 2026

Una curiosidad fue la similitud de números entre los dos sorteos y que siete personas se quedaron a un solo acierto de premio mayor.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Dentro de los juegos de azar en Colombia con mayor popularidad, uno de los más destacados es Baloto y Revancha. El formato simple y los premios enormes son dos elementos que terminan llamando muchísmo la atención. Este miércoles, hubo números muy similares entre las dos actividades y siete personas se quedaron a un solo acierto de ganar algún premio mayor.

Resultados Baloto hoy, 22 de julio de 2026

Números ganadores: 03 – 06 – 19 – 30 – 33 – 09 .

03 – 06 – 19 – 30 – 33 – . Nuevo acumulado: $49.600 millones de pesos.

Resultados revancha hoy, 22 de julio de 2026

Números ganadores: 03 – 06 – 18 – 32 – 33 – 07.

03 – 06 – 18 – 32 – 33 – Nuevo acumulado: $8.800 millones de pesos.

Resultados. – @Baloto_Colombia.

Metodología de Baloto

El jugador debe escoger cinco números base entre el 1 y el 45, además de una súperbalota numerada del 1 al 16. La idea es apuntar a la mayor cantidad de aciertos posibles, pues de eso dependerá el tamaño de premio. Una coincidencia exacta de todas las balotas significa ganar el acumulado, el cual va creciendo con cada ocasión en la que no cae. Baloto es el juego principal, pero la persona puede participar también en Revancha pagando un recargo.

¿Dónde comprar Baloto?

Hay diversos establecimientos autorizados para la venta de este juego, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, los cuales están identificados con el logotipo del juego. Además, desde hace un tiempo, la compañía organizadora habilitó una plataforma en su sitio web en la cual las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico de manera digital.

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