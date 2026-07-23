Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 22 de julio de 2026
La mitad de la semana trajo acción de tres loterías principales y la diversidad de oferta de los chances habituales.
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Es la mitad de la penúltima semana de julio y los juegos de azar en Colombia siguen generando emociones. Este miércoles, tres loterías principales tuvieron acción sus sorteos, alentados por la promesa de enormes premios mayores y diversas posibilidades de secos con cada billete. Los chances habituales también tuvieron actividad con sus distintas modalidades que siempre dejan ganadores repartidos en todo el país.
Lotería de Manizales
Lotería de Meta
Lotería de Valle
Resultados de chances
- Astro Luna: 4467 – Sagitario
- Cafeterito Noche: 7648-1
- Pick 4: 5036
- Pick 3: 395
- Caribeña Noche: 4674-1
- Sinuano Noche: 8782-5
- Motilón Noche: 4657-1
- Fantástica Noche: 2501-8
- Culona Noche: 4044
- Chontico Noche: 6011-8
- Paisita Noche: 8550
Premios de lotería: qué hacer si gana
Lo fundamental que un ganador debe hacer es revisar el reglamento del juego en cuestión por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Como generalidad, las empresas organizadoras suelen definir un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. De superarse, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas.