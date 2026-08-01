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David Ospina apunta a debutar contra Cruz Azul

Publicado por Redacción Claro Sports

David Ospina se convirtió en el refuerzo estrella del Atlante para este Apertura 2026 tras su participación con Colombia en el Mundial 2026

David Ospina, el refuerzo estrella del Atlante | Imago7

David Ospina está cerca de vivir su esperado debut en la Liga MX, ya que el arquero colombiano apunta a ser titular con el Atlante este sábado 1 de agosto, cuando los Potros de Hierro visiten a Cruz Azul en la jornada 3 del Apertura 2026. Tras quedar oficialmente registrado en la Liga MX y luego de su participación con Colombia en el Mundial 2026, el experimentado guardameta quedó a disposición de Miguel Herrera para reforzar a un equipo que busca consolidarse en su regreso al máximo circuito. Su estreno también significaría el inicio de su primera aventura en el fútbol mexicano, además de relegar a Óscar Jiménez al banquillo en un partido que podría marcar un antes y un después para la escuadra azulgrana. Para más información da click en el siguiente link.

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