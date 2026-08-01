Deportivo Pasto vs Águilas Doradas, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

El cuadro Volcánico buscará recuperarse en casa ante un equipo antioqueño que presentó varios refuerzos en el mercado.

Deportivo Pasto y Águilas Doradas abren el sábado.

¿A qué hora juega Deportivo Pasto vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy, 1 de agosto de 2026?

Este partido será el que abra la programación del sábado en el fútbol colombiano. Se jugará en el Estadio Departamental Libertad de Pasto a las 2:00 p.m. El cuadro Volcánico buscará la victoria ante su público luego de haber caído en la primera jornada.

Alineaciones Deportivo Pasto vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Pasto: Éderson Cabezas; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Enrique Serje, Joyce Ossa; Joider Micolta, Yéiler Góez, Diego Chávez, Matías Pisano; Jorge Obregón y Santiago Córdoba.

Águilas Doradas: Jorge Soto; Jhon Meléndez, Jhon Ontaneda, Andrés Mosquera Guardia, Javier Mena; Juan Camilo Roa, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Éduar Arízalas, Junior Noguera y Anthony Vásquez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de Liga BetPlay 2026-II? Pronósticos IA

Se consultó con Gemini y respondió:

“Para la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II, las proyecciones y modelos estadísticos otorgan la condición de favorito al Deportivo Pasto frente a Águilas Doradas. El factor determinante en estas estimaciones radica en la localía y la exigente altitud del Estadio Departamental Libertad, plaza históricamente compleja para los clubes visitantes. A pesar de haber cedido puntos en su compromiso inaugural del torneo frente a Independiente Medellín, el conjunto volcánico acostumbra a incrementar su rendimiento y volumen ofensivo cuando compite ante su afición, lo que inclina las probabilidades teóricas a su favor.

Por otra parte, Águilas Doradas se presenta con la inercia positiva de haber sumado una victoria en el inicio del campeonato, lo que sostiene sus opciones de dar el golpe mediante un planteamiento táctico enfocado en el repliegue y las transiciones rápidas. Sin embargo, la falta de efectividad previa disputando encuentros en territorio nariñense posiciona al cuadro antioqueño como la opción menos probable de triunfo según los análisis probabilísticos de inteligencia artificial, situando al empate como el segundo escenario con mayor margen de ocurrencia en los pronósticos de este duelo”.

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