¡Nuevo acto de violencia en el FPC! Se suspende partido en Tunja por enfrentamientos en las tribunas

Al minuto 50 del juego entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, el partido se tuvo que suspender debido a riñas entre ambas barras.

Partido suspendido por enfrentamientos en tribunas | Vizzor

Una vez más los violentos se toman el Fútbol Profesional Colombiano. En el Estadio La Independencia de Tunja se llevó a cabo el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo. Sin embargo, el fútbol no fue el protagonista. Al minuto 50 el juego se tuvo que suspender por enfrentamientos entre ambas barras.

En la tribuna de oriental, varios hinchas del Cúcuta Deportivo que fueron a alentar a su equipo masivamente, se pasaron de tribuna y comenzaron a increparse con los seguidores del Boyacá Chicó. En la riña se vieron armas cortopunzantes, sillas volando de lado a lado y hasta un intento de robo de bandera.

Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy muy grave. https://t.co/104rOWG956 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) October 12, 2026

El árbitro central, Alexander Ospina, tomó la determinación de inmediatamente mandar a los equipos a los camerinos y suspender el encuentro. No obstante, los jugadores del Boyacá Chicó hicieron caso omiso y se dirigieron a donde estaban ocurrieron los hechos porque muchos tenían conocidos y familiares en la gradería en cuestión.

La violencia se toma el FPC

Después de más de media hora el partido se volvió a reanudar. Sin embargo, el precedente de los actos violentos quedarán para el registró y la toma de decisiones pertinentes. En esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II la violencia se ha toda el Fútbol Profesional Colombiano.

Ocurrió en Bogotá con el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali. En la sucursal del cielo con los hinchas de Deportivo Cali. En territorio costeño durante el juego de Junior de Barranquilla y Alianza FC. Y hasta en Montería con aficionado de Atlético Nacional. Una completa vergüenza para la imagen del balompié colombiano.

Así las cosas solo será cuestión de tiempo para que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor tome las determinaciones pertinentes. Las sanciones en los hechos anteriores no han sido del todo tajantes y por ende no se ha podido detener esa ola de violencia que azota al fútbol de Colombia.

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