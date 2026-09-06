Alejandro Zendejas y Miguel Borja brillan con América sub 21 y apuntan al primer equipo

Los atacantes azulcremas aparecieron con gol en el empate ante los Xolos de Tijuana y poco a poco van mostrando gran nivel, para estar a las ordenes de Almada

Borja y Zendejas aparecieron con gol en el 3-3 ante Xolos | Imago7

América recibió una señal positiva antes de volver a la actividad de la Liga MX, luego de que Alejandro Zendejas, Miguel Borja y Luis Ángel Malagón tuvieran participación con la categoría Sub 21 frente a Tijuana. Los tres futbolistas del primer equipo aprovecharon el encuentro para sumar minutos y continuar con su proceso de regreso a la competencia.

El caso de Zendejas fue uno de los principales focos de atención. El atacante volvió a disputar un partido después de una ausencia prolongada y necesitó pocos minutos para aparecer en el marcador. El futbolista estadounidense-mexicano recibió minutos con la categoría menor tras superar una intervención de limpieza articular en la rodilla.

Zendejas no tenía actividad desde su participación con Estados Unidos durante la Copa del Mundo, donde disputó 15 minutos. Desde entonces, su recuperación se convirtió en uno de los temas que seguía el cuerpo técnico del América, por lo que su regreso a las canchas representa un paso dentro de su preparación para volver con el primer equipo.

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Por su parte, Miguel Borja tuvo sus primeros minutos como jugador del América y también logró marcar. El delantero colombiano apareció cerca de la media hora de partido dentro del área y definió con un disparo cruzado para convertir el tercer gol de las Águilas Sub 21 y registrar su primera anotación con la institución.

La jornada también incluyó la participación de Luis Ángel Malagón, quien volvió a defender la portería de la categoría Sub 21 después de superar la lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo fuera de actividad. El guardameta continúa con un proceso gradual para recuperar ritmo y acercarse a su regreso con el plantel principal.

Los tres futbolistas habían acompañado al América durante la Leagues Cup en Estados Unidos. Después de la eliminación ante Monterrey, regresaron a la Ciudad de México, mientras el resto del plantel permaneció en Houston para disputar el partido por el tercer lugar del torneo frente a León.

Guillermo Almada decidió que Zendejas, Borja y Malagón tuvieran actividad con la Sub 21 para continuar su preparación. Ahora, los tres jugadores buscarán estar disponibles para la próxima convocatoria del América cuando se reanude la Liga MX y el equipo continúe su camino en el Apertura 2026.

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