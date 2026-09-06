Miguel Herrera no se preocupa por Erik Lira tras fichaje fallido con Monaco y confía en su mentalidad

El técnico del Atlante aplaudió la labor de sus jugadores, aunque resaltó que les sigue faltando gol para obtener una nueva victoria

Miguel Herrera no ve como un fracaso el fichaje frustrado de Erik Lira por el Monaco. Después del empate 1-1 del Atlante ante Atlas en el Estadio Jalisco, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, el entrenador azulgrana aseguró que la situación no cambia la proyección del mediocampista mexicano y consideró que su mentalidad le permitirá cumplir el objetivo de jugar en Europa.

El estratega explicó que las palabras del técnico del conjunto monegasco, Filipe Luis, lo dejaron tranquilo, ya que considera que el interés mostrado por el futbolista confirma el nivel que ha alcanzado. Para Herrera, la oportunidad no se concretó por circunstancias del mercado, pero eso no significa que la puerta esté cerrada para el jugador.

“Después de oír al técnico del Monaco, a mí me deja muy tranquilo que Erik va a ir a Europa. Es un tipo que llamó la atención a un técnico que hoy hace jugar a su equipo bien y que él dice: ‘Yo quiero a Erik Lira’. Bueno, no se dio por cierta circunstancia, ¿no?”, explicó el entrenador.

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Herrera destacó que Lira continuará siendo un futbolista importante para México. Además de confiar en que seguirá trabajando para conseguir una nueva oportunidad en el extranjero.

“Al final de cuentas son los momentos que te da la posibilidad, pero trabajará, seguirá siendo el jugador importante que ha sido para México, para Cruz Azul y el próximo torneo a lo mejor estamos hablando de él, ya en Europa, ¿no? Y ojalá se le dé, creo que se lo merece”, agregó.

El técnico azulgrana insistió en que el mediocampista cuenta con las condiciones necesarias para alcanzar ese objetivo y resaltó su mentalidad para continuar buscando una oportunidad fuera del país. “Erik es un extraordinario jugador, lo ha hecho muy bien y bueno, pues si no se dio ahorita, estoy seguro que tiene una mentalidad muy fuerte y va a trabajar para lograrlo”, señaló Herrera.

Miguel Herrera, contento con la labor de su equipo pese a no encontrar la victoria

Más allá del resultado ante Atlas, Miguel Herrera destacó la actitud mostrada por sus futbolistas. El Atlante volvió a competir de igual a igual ante un rival de Liga MX, aunque continúa sin conseguir una nueva victoria en el Apertura 2026.

“Me encanta lo que está haciendo el equipo, la actitud, la determinación, pero no está alcanzando para ganar. Nos quedan 30 puntos. Hay muchos puntos de promedio todavía. Vamos a ir por todos, pelear todos”, comentó.

El entrenador consideró que el equipo está cerca de encontrar ese triunfo que le permita reflejar en la tabla el rendimiento mostrado en la cancha. “Venir a jugarle de tú a tú al Atlas en su casa, con su gente, buen equipo, bien estructurado, estamos ahí. Nos falta meter el gol, el gol que nos dé la posibilidad de ganar un partido, y eso es lo que nos está faltando”, explicó.

Atlante, un equipo en construcción en la Liga MX

Herrera también habló del proceso de crecimiento del Atlante en su regreso a la máxima categoría y reconoció que el proyecto todavía se encuentra en una etapa de construcción. El técnico recordó que hace algunos meses el equipo tenía una estructura diferente y ahora trabajan para consolidarse en la Liga MX.

“Hace 7 meses, 8 meses, este era un equipo, hoy son siete. Entonces también estamos en esa estructura, también estamos formando eso. Se los dije desde el primer día, esto es un equipo en construcción total”, mencionó.

El entrenador explicó que el club trabaja en la creación de una nueva infraestructura y en la formación de jóvenes talentos que puedan nutrir al primer equipo en el futuro. “Estamos consiguiendo todo este proyecto que estaba hace 8 meses o un año proyectado para un equipo. Entonces construcción, pero estamos trabajando para tener ese semillero que nos dé jugadores que el día de mañana salgan de ahí y los tengamos en el primer equipo”, concluyó.

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