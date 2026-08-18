El campeón del mundo que hoy pide una oportunidad en Liga MX

El mediocampista, campeón sub 17 en 2011, se encuentra ante una situación inédita en su carrera: pasó por Pumas, Toluca, Querétaro y Tijuana y hoy está sin equipo

Fue campeón mundial con la sub 17 | Imago 7

El 10 de julio de 2011, México hizo historia y se proclamó campeón del mundo en la categoría sub 17 por segunda ocasión en su historia, con un desempeño espectacular, como locales y forma invicta. Entre aquel plantel de jóvenes promesas, se encontraba Kevin Escamilla, un mediocampista prometedor surgido de Pumas de la UNAM quien, pese a una sólida trayectoria en Liga MX, vive con la espina de no haber podido ser campeón en la Primera División del fútbol mexicano.

Hoy, a sus 32 años, Escamilla es agente libre: los Xolos de Tijuana fueron su último equipo. Incluso, realizó la pretemporada todavía con la escuadra fronteriza, pero ya no continuó con el equipo para el Apertura 2026.

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