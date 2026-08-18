¿Competencia interna para Isaac del Toro? UAE Team Emirates-XRG anuncia su nuevo fichaje para 2027

El equipo de Isaac del Toro comenzó a definir a los integrantes de su plantilla para la próxima temporada, en su intento de arropar a Tadej Pogacar

Marco Frigo, nuevo integrante del UAE Team Emirates-XRG | Reuters

El UAE Team Emirates-XRG de Isaac del Toro anunció el fichaje oficial de Marco Frigo este martes 18 de agosto, ciclista que reforzará al equipo para la temporada 2027 en medio del intento por proteger a Tadej Pogacar, la principal estrella de la plantilla de los Emiratos Árabes Unidos.

El pedalista italiano firmó con su nuevo equipo para las próximas dos temporadas; su contrato expira a finales de 2028 y, aunque su rol todavía no ha sido revelado, la dinámica dentro del conjunto parece ser clara: Tadej Pogacar se mantendrá como el líder, mientras que el resto seguirá su paso como escuderos. La duda estará en torno a los roles que tendrá el equipo en las competencias donde no esté el esloveno.

“Creo que los primeros cuatro años como profesional han sido un proceso donde he tomado forma y he encontrado mi identidad como ciclista. Siento que el UAE lo entendió, creyó en ello y nuestras ideas sobre el futuro están alineadas. Dicho esto, no puedo esperar para transformar la gran motivación que siento en los próximos años y contribuir a que el equipo alcance sus grandes objetivos”, declaró el italiano en su presentación.

Marco Frigo estuvo dentro de la estructura del NSN en las últimas cuatro temporadas y su resultado más destacado ha sido una victoria de etapa en el Tour de los Alpes en 2025, además de ser segundo en dos etapas de La Vuelta, conseguir un tercer lugar en una etapa del Giro de Italia y terminar cuarto en la etapa de Foix en el pasado Tour de Francia, donde fue protagonista de las fugas en varias etapas.

De acuerdo con los expertos del ciclismo internacional, Marco Frigo aparecía como uno de los posibles fichajes más destacados rumbo a la próxima temporada debido a su proyección como pedalista de corte internacional y, tras su nuevo vínculo con el UAE Team Emirates-XRG, el conjunto emiratí se mantiene como uno de los equipos más fuertes de este deporte al tener a estrellas como el ciclista mexicano, Isaac del Toro, entre otros.

Dentro de las opciones del mercado, Primoz Roglic y Richard Carapaz también sonaron en el entorno del UAE Team Emirates-XRG; sin embargo, la adición de Marco Frigo corresponde más a una apuesta a futuro debido a que el italiano todavía tiene varios años de competencia a nivel internacional. Además, la apuesta relativamente barata por el ciclista de 26 años habría convencido a los altos mandos del equipo emiratí.

El UAE Team Emirates-XRG todavía tiene tiempo para trabajar en la plantilla de la siguiente temporada, en medio de los rumores de una posible salida de Igor Arrieta rumbo a Lidl Trek y de Pavel Sivakov a Decathlon CMA CGM, movimientos que aparentemente se mantienen pendientes en medio del intercambio que hay entre los equipos rumbo a la próxima temporada.

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