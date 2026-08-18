Diferente camino, mismo objetivo: México confía en que ambas selecciones de Flag football ganarán medallas en LA28

César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, habla tras el Mundial, en el que la selección femenil logró su boleto a LA28, mientras que la varonil quedó en cuarto lugar

México varonil espera ir a LA28 | FEDERICO GAMBARINI/DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Tras la clasificación de la selección femenil mexicana de flag football a Los Ángeles 2028, ya están trabajando en el plan para los próximos dos años enfocados en su preparación y en reforzar al equipo con el que buscarán hacer historia al alcanzar la cima del podio olímpico, al que pretenden que se sume la rama varonil.

“Van a tener una preparación ya separada porque sus caminos serán diferentes, pero vamos a tener giras y juegos. Vamos a buscar estar cerca de Los Ángeles, intentar jugar en el campo”, dijo César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano (FMFA).

“Vamos a estar en Tijuana, vamos a hacer cosas que nos acerquen a Los Ángeles. Todo va a ser con miras a estar allá, ya que nos ambientemos en clima, en transporte, en comida, en todo lo que sea necesario para estar lo más cerca posible al evento”, agregó Barrera.

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El federativo está consciente del alto nivel que hay en el flag football y que seguirá creciendo pues nadie quiere estar fuera del debut de su disciplina en una justa veraniega en donde estarán los seis mejores equipos del planeta.

“Vamos a estar sin descanso hasta los Juegos Olímpicos, buscando mejorar en todo lo que hicimos mal y lo que hicimos bien reafirmarlo para que realmente tengamos un roster más amplio que nos permita tener estas fallas con los jugadores, estas lesiones que podemos tener, y vamos a seguir con el proceso de reclutamiento tal cual lo tenemos“, explicó.

En el caso de la selección varonil, ya están enfocados en el camino para lograr el boleto olímpico al quitarse la tristeza de no conseguirlo en esta primera oportunidad, ahora solo tienen en mente alcanzar la perfección para hacer historia para México.

“Vamos a obtener uno de los tres lugares, estoy seguro de eso, que los dos equipos estarán en Juegos Olímpicos. Con diferente camino, pero el mismo objetivo. Los muchachos, más que preocupados, están ocupados en mejorar, en que debemos tener un juego perfecto, tenemos que llegar a esa perfección, un tanto complicado, pero estamos avanzando”, aseveró.

Por lo pronto, las selecciones tendrán unos días de descanso y analizarán las fallas que tuvieron en los partidos del Mundial, además de tratar las lesiones de sus jugadoras como Tania Rincón para que puedan estar listas para la siguiente convocatoria y para los juegos de fogueo, pues los rivales están teniendo giras importantes y mucho apoyo económico para sus concentraciones.

“Estar en el uno hoy, ayer, no quiere decir que vamos a estarlo mañana, ¿no?. Hoy ser el tres no quiere decir que vamos a ser tres mañana. Hay que trabajar para ello y hoy la brecha es muy diferente la preparación de los equipos ha sido tremenda, lo que nunca había pasado, mucho apoyo económico a muchas naciones. Tenemos que competir contra eso. Muchos países tuvieron muchas giras importantes de semanas estuvieron en diferentes lugares, haciendo giras. Hoy sabemos las preparaciones que están teniendo”, acotó.

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