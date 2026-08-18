Mixco vs UMECIT en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mixco UMECIT, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco vs UMECIT se enfrentan este miércoles por el Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, en un partido que representa una de las últimas oportunidades para ambos de mantenerse con vida en la competencia. Los Chicharroneros disputarán su primer encuentro como locales en el torneo internacional y recibirán al conjunto panameño en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala. Conoce a qué hora juegan Mixco vs UMECIT, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Deportivo Mixco todavía no ha conseguido puntos después de perder sus dos primeras presentaciones, ambas como visitante, por lo que regresar a Guatemala aparece como una oportunidad fundamental para conseguir la primera victoria internacional de su historia. Los antecedentes recientes también ofrecen un dato favorable: los equipos guatemaltecos evitaron la derrota en tres de los últimos cuatro partidos que disputaron como locales frente a representantes de Panamá en la Copa Centroamericana, con dos victorias y un empate. Entre los jugadores a seguir aparece Fabián Cuero, quien acumula 403 metros recorridos mediante conducciones y lidera a Mixco en ese apartado.

UMECIT llega en una situación todavía más comprometida después de perder sus tres partidos en su primera participación en la Copa Centroamericana. Sin embargo, el conjunto panameño fue competitivo y todas sus derrotas se produjeron por apenas un gol de diferencia, por lo que buscará finalmente transformar esas actuaciones en sus primeros puntos. Javier Murillo y Andrés Palmezano aparecen entre sus principales protagonistas ofensivos, con 10 participaciones cada uno en secuencias de posesión que terminaron en remate, aunque ninguna de esas acciones consiguió finalizar en gol.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs UMECIT de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Deportivo Mixco y UMECIT se disputará el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas en el estadio El Trébol. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Panamá. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs UMECIT hoy

Ni Mixco ni UMECIT cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Fabricio Benítez y Julio Infante no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Allen Yanes, Jorge Sotomayor; Cristian Jiménez, Christian Ojeda, Fabián Cuero, Fernando Arce, Jose Bolaños; Nicolás Martínez y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

UMECIT: Luis Lazo; Javier Murillo, Emmanuel Chanis, Jesús Araya, Alberto García; Hiberto Peralta, Nicholas Anderson, Andrés Palmezano, Alcides Díaz; Alberto Saldaña y Andrick Edwards. DT: Julio Infante.

MÁS INFORMACIÓN: Saprissa no tiene piedad con Mixco y acaricia la clasificación en la Copa Centroamericana

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs UMECIT

Deportivo Mixco y UMECIT se enfrentarán por primera vez en su historia.

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