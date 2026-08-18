Deportivo Cali pierde a uno de sus refuerzos: Kalazán Suárez sufre dura lesión entrenando

Kalazán Suárez estará fuera de competencia por meses tras sufrir una lesión de ligamento cruzado en un entrenamiento del Deportivo Cali.

Kalazán Suárez del Deportivo Cali | Vizzor Image

Los equipos del fútbol colombiano pararon la actividad oficial luego del terremoto que azotó al país hace una semana. Los jugadores entraron en un periodo de solidaridad con las víctimas y ahora falta poco para retomar la acción. Deportivo Cali no es la excepción, pero debe solucionar un problema con Kalazán Suárez.

Recordemos que el lateral es uno de los refuerzos del cuadro ‘Azucarero’ para este semestre y que llegó tras su paso por Internacional de Bogotá. Ya venía sumando unos minutos bajo el mando del entrenador Rafael Dudamel, pero ocurrió una situación en una práctica reciente y está en duda su participación por un buen tiempo.

Por medio de un comunicado oficial, el combinado ‘Verdiblanco’ reveló que en el entrenamiento del viernes 14 de agosto Kalazán sufrió un trauma indirecto en su rodilla izquierda, el cual casi de inmediato lo limitó en movilidad. La atención médica fue prioritaria en ese instante.

El parte médico de Kalazán Suárez

Tras los chequeos que le hicieron al jugador, que incluyeron imágenes diagnósticas, se reveló que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior. El paso a seguir es que lo va a valorar el especialista de ortopedia y, tras eso, se programará la respectiva cirugía.

🏥 Parte médico sobre nuestro jugador Kalazán Suárez pic.twitter.com/jWEsWZA3hP — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) August 18, 2026

Si bien no hay un tiempo determinado de incapacidad, un problema físico de esa índole es complicado y con tendencia a recuperación larga. Por lo general la rehabilitación puede tardar entre seis a nueve meses. Si llega a ser el caso de Suárez, no volvería a jugar por lo que queda de semestre.

Por ahora queda esperar que Deportivo Cali vaya entregando más actualizaciones sobre la salud del futbolista, aunque sí es claro que no va a estar disponible rápido. Es ahí donde Dudamel debe empezar a encontrar soluciones y alternativas, pues se trata de una de las incorporaciones que hizo la institución.

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