La Comisión Disciplinaria puede actuar aunque el árbitro no reporte la celebración que simuló disparos hacia la tribuna

Helinho durante el partido de vuelta ante el Atlas | Imago7

Toluca consiguió su boleto a las semifinales del Apertura 2026 después de empatar 2-2 frente al Atlas y llevarse la serie con un marcador global de 4-2. Cuando el encuentro parecía terminado, Helinho apareció al minuto 90+5 con un zurdazo al ángulo que selló la clasificación de los Escarlatas. Sin embargo, la celebración del brasileño abrió una discusión adicional: colocó las manos como si sostuviera un arma y simuló realizar disparos.

El árbitro amonestó a Helinho por quitarse la playera, una conducta que la Regla 12 de la IFAB establece como motivo obligatorio de tarjeta amarilla, incluso si el gol es anulado. La interrogante surgió por la acción posterior. Si el silbante hubiera considerado que la simulación del disparo fue un acto provocador, burlón o incendiario, debía tratarlo como una infracción independiente; dos conductas amonestables distintas, aunque ocurran casi al mismo tiempo, ameritan dos tarjetas amarillas y la consecuente expulsión.

La tarjeta roja, por lo tanto, era posible bajo esa interpretación, pero no automática, porque la clasificación del gesto dependía del criterio arbitral. La acción tampoco podía corregirse mediante una revisión por una segunda amarilla no mostrada. Además, no fue un episodio aislado: Helinho ya había realizado una celebración similar el 25 de noviembre, durante el partido de ida en el Estadio Nemesio Diez, y hasta el cierre de esta nota la Comisión Disciplinaria no había anunciado un castigo por aquel festejo. La repetición, no obstante, puede ser evaluada en una resolución posterior.

¿Qué sanción podría recibir Helinho por el festejo en la vuelta?

El artículo 69 del Reglamento de Sanciones coloca al jugador dentro de un escenario de riesgo. La norma castiga a quienes celebren un gol con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o antideportivos, tanto hacia un adversario como hacia el público. El mismo apartado precisa que la conducta puede sancionarse aunque haya sido observada o no por el árbitro durante el partido.

Esto dice el reglamento de competencia en la Liga MX

El reglamento no menciona de manera específica las celebraciones que simulan el uso de armas, pero su lista de comportamientos es enunciativa y no limitativa. Esto permite que la Comisión Disciplinaria determine si el ademán de Helinho encaja como inapropiado, ofensivo o contrario al juego limpio. En caso de acreditar la infracción, el artículo contempla una multa de hasta 3,000 Unidades de Medida y Actualización y/o una suspensión de uno a dos partidos, además de otras medidas reglamentarias.

La repetición del gesto puede convertirse en el punto más comprometedor para Helinho. El reglamento define la reincidencia como cometer una misma falta o conducta sancionable en más de una ocasión, haya sido o no advertida o castigada previamente por la Comisión Disciplinaria. El festejo de la ida puede ser considerado al momento de evaluar el realizado en Guadalajara, aunque no exista hasta ahora una sanción pública por el primero.

El antecedente de Marco Fabián por un festejo con armas

El fútbol mexicano cuenta con un antecedente relacionado con la simulación de disparos. En 2011, Marco Fabián y Alberto Medina fueron multados internamente por Chivas después de celebrar un gol mediante una representación de una ejecución, un gesto más agresivo que el realizado por Helinho. Los jugadores y la directiva destinaron un millón de pesos a víctimas de la violencia.

Aquel episodio no representa una resolución automática para el caso del Toluca. La medida contra Fabián y Medina fue aplicada por su club y ocurrió bajo otro contexto reglamentario, por lo que la Comisión Disciplinaria deberá analizar de manera independiente la naturaleza del festejo de Helinho, su repetición en la misma eliminatoria y las imágenes disponibles. El antecedente solamente demuestra que los gestos relacionados con armas ya han generado consecuencias económicas en el fútbol mexicano.