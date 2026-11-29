México enfrentará a Canadá por un lugar en la final del Campeonato Concacaf W tras asegurar su clasificación al Mundial y los Juegos Olímpicos

Así se juegan las semifinales de la Concacaf W | Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil consiguió su clasificación a la Copa Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 tras vencer a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. Con ambos boletos asegurados, el equipo dirigido por Pedro López buscará continuar su camino hacia el título de la competencia, en la que enfrentará a Canadá por un lugar en la final.

México comparte la instancia de semifinales con Estados Unidos, Jamaica y Canadá, selecciones que también tienen garantizada su participación en los próximos dos certámenes internacionales. El Tricolor volverá a la actividad el martes 1 de diciembre en Texas, donde intentará conseguir su pase al encuentro por el campeonato.

¿Cómo se juegan las semifinales del Campeonato Femenino de la Concacaf 2026?

MÁS INFORMACIÓN: México Femenil vence a Haití y consigue boleto al Mundial 2027 y a Los Angeles 2028

Tras concluir los cuartos de final, la Concacaf confirmó los enfrentamientos de las semifinales del Campeonato W 2026. México se medirá ante Canadá, mientras que Estados Unidos y Jamaica disputarán el otro boleto a la final.

Los dos encuentros se llevarán a cabo en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, bajo un formato de eliminación directa. Las selecciones que consigan la victoria avanzarán al partido por el campeonato, mientras que las derrotadas se enfrentarán por el tercer lugar.

La competencia se trasladará posteriormente al Shell Energy Stadium de Houston, donde se disputarán los dos encuentros que definirán las posiciones del torneo el sábado 5 de diciembre.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Campeonato Concacaf W y dónde ver en vivo?

Las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026 se disputarán el martes 1 de diciembre. México y Canadá abrirán la jornada, mientras que Estados Unidos y Jamaica cerrarán la actividad en Mansfield. Los aficionados podrán seguir ambos encuentros en territorio mexicano a través de ESPN y Disney+.

Semifinales | Martes 1 de diciembre

Canadá vs México | 16:00 horas.

Estados Unidos vs Jamaica | 19:30 horas.

Play-In | Miércoles 2 de diciembre

El Salvador vs Costa Rica | 12:00 horas.

Panamá vs Haití | 15:30 horas.

Partido por el tercer lugar y final | Sábado 5 de diciembre

Partido por el tercer lugar | 14:00 horas.

Final del Campeonato Concacaf W | 17:30 horas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Qué selecciones de la Concacaf clasificaron al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028?

La Concacaf ya definió a las cuatro selecciones que tendrán acceso directo a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027. Además, los cuatro semifinalistas del Campeonato W tienen asegurada su presencia en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La clasificación de Estados Unidos a las semifinales permitió que México, Canadá y Jamaica obtuvieran los tres boletos olímpicos correspondientes a la confederación, debido a que el conjunto estadounidense ya tenía garantizada su participación por su condición de anfitrión.

De esta manera, México regresará a una Copa del Mundo femenil por primera vez desde Canadá 2015 y pondrá fin a 24 años de ausencia en los Juegos Olímpicos, luego de su participación en Atenas 2004.

¿Quiénes juegan el Repechaje y cuántos boletos al Mundial entrega?

Las cuatro selecciones que quedaron eliminadas en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 todavía tienen la posibilidad de conseguir su clasificación a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027.

Costa Rica, El Salvador, Panamá y Haití disputarán una ronda de Play-In el miércoles 2 de diciembre en Mansfield. Los enfrentamientos serán El Salvador contra Costa Rica y Panamá frente a Haití.

Los ganadores de estos partidos obtendrán los dos lugares de la Concacaf en el repechaje intercontinental de la FIFA, aunque esto no representa su clasificación automática a la Copa del Mundo.

El repechaje intercontinental contempla la participación de diez selecciones de las seis confederaciones y repartirá los últimos tres boletos al Mundial Femenil de Brasil 2027. Los dos representantes de la Concacaf accederán directamente a la segunda fase de esta competencia, programada para febrero de 2027, en la que seis equipos disputarán tres eliminatorias a partido único para completar la lista de 32 participantes del certamen mundialista.