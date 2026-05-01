Juan Pablo Vigón le recuerda a Chivas el título del Clausura 2023

El defensor menciona que la clave del triunfo podría ser aprovechar las ausencias del chiverío, además de redoblar esfuerzos para evitar sorpresas

El defensa asegura que no hay temor a lo hecho por Chivas en el torneo | Imago7

El duelo entre Tigres y Chivas por los cuartos de final del Clausura 2026 tiene gratos recuerdos para la afición incomparable como para Juan Pablo Vigón, quienes no olvidan el triunfo en el Estadio Akron en la final del Clausura 2023, donde los felinos terminaron dando la vuelta olímpica al coronarse en la Liga MX.

“Yo soy de Guadalajara. Me gustó quedar campeón allá, y ahora esta llave, jugar contra Chivas siempre es algo importante. Entonces, va a ser un muy buen partido, tengo la mentalidad de dar lo mejor para para poder seguir avanzando”, destacó el jugador de Tigres ante los medios de comunicación en la previa al partido de ida de cuartos de final del Clausura 2026.

Vigón destacó el nivel que ha mostrado Chivas a lo largo del Clausura 2026 de la Liga MX, considerando que Gabriel Milito ha realizado un gran trabajo en la dirección técnica del Rebaño.

“Chivas es un grandísimo rival. Lo que hizo (Gabriel) Milito con sus jugadores, la verdad, es de aplaudirle, los hizo jugar muy bien. Este, es un rival complicado, entonces nosotros tenemos que doblegar esfuerzos para ganarle”, mencionó sobre la serie de cuartos de final donde se medirán felinos y Chivas.

Para la Liguilla, Chivas no podrá contar con cinco jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026, situación que podría afectar el rendimiento de El Rebaño para la serie contra los felinos en cuartos de final.

“Se les van cuatro o cinco jugadores; por ahí puede ser una desventaja para ellos. Y nosotros, como les dije, estamos muy metidos en lo que nosotros podamos hacer dentro de la cancha. Entonces, cuando supimos que era Chivas, la campaña que hicieron, el gran equipo que es, tenemos que redoblar esfuerzos para poderle ganar y seguir avanzando”, detalló.

Tigres recibe en el Volcán de San Nicolás de los Garza a Chivas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026, partido programado para el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas.

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