Fátima Herrera sueña en grande rumbo a Los Angeles 2028: “Quiero subir al podio”

La boxeadora mexicana aumentará sus entrenamientos para buscar una medalla y está motivada tras ganar la plata en la Copa del Mundo de Boxeo

Fátima Herrera quiere una medalla en Juegos Olímpicos | @conadeoficial

Fátima Herrera comenzó con impulso su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. La pugilista mexicana, olímpica en Paris 2024, ganó la medalla de plata en la primera fase de la Copa del Mundo de Boxeo, celebrada recientemente en Brasil, dentro de la categoría de los 48 kilogramos.

La peleadora potosina llegó hasta la final, donde ofreció resistencia ante la uzbeka Farzona Fozilova, aunque terminó por caer por decisión dividida. Pese a no quedarse con el oro, Herrera valoró el resultado como un paso importante en su proceso deportivo y como una señal de crecimiento después de su primera experiencia olímpica.

“Me siento muy contenta y feliz de poder obtener esta medalla, yo creo que fue un gran logro para mí en lo personal y como atleta. Siempre había soñado con subir el podio y ahora poder decir que lo logré, me hubiera encantado ganar la medalla de oro, que sonara el himno nacional, hubiera sido un sueño, pero no desisto, sigo insistiendo, sigo luchando y voy a ir a cambiar esa medalla por una de oro”.

El resultado llega menos de dos años después de su participación en Paris 2024, donde quedó eliminada en los octavos de final ante la turca Naz Cakiroglu, medallista de plata en Tokyo 2020. Aquella experiencia marcó un punto de aprendizaje para la mexicana, quien ahora compite con mayor recorrido internacional en Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo.

”En el aspecto deportivo como persona, ha cambiado mi vida totalmente desde que llegué de París, ha sido un cambio para bien, en el boxeo he adquirido más experiencia, más aprendizaje, me he ido desenvolviendo en el box, en los sparrings, cuando tengo un campamento, cuando me enfrento a otros países ya no lo hago como una novata, sino como alguien que ya fue a unos Juegos Olímpicos”.

La meta de Fátima Herrera no se limita a repetir presencia olímpica. La boxeadora mexicana mantiene como objetivo competir en Los Angeles 2028, pero con una ambición mayor: pelear por una medalla: “Ese sueño de ir a LA2028 sigue siendo el mismo, ahora simplemente a seguir entrenado más, luchar más, cambiar algunos aspectos mentales para que puede ir avanzando poco a poco para poder ir LA2028 y no simplemente ir, sino subir al podio”.

El siguiente paso en su calendario será la segunda fase de la Copa del Mundo de Boxeo, que se disputará del 15 al 20 de junio en Guiyang, China. Ahí buscará seguir sumando puntos, experiencia y resultados en una ruta que ya inició con una medalla de plata y con la intención de convertirla en oro en el futuro.

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