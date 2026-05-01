¿Renunció o lo echaron? La verdad de la salida de Machillo Ramírez de Alajuelense

Ramírez deja el cargo tras los resultados negativos.

Machillo Ramírez podría tener un refuerzo de lujo | @ldacr

Luego del fracaso deportivo que protagonizó el equipo de Alajuelense en este primer semestre del año, el cuerpo técnico encabezado por Oscar ‘Machillo’ Ramírez llegó a su fin en el banco del club. En horas de la tarde, el club lanzó un comunicado oficial en el cual despidió y agradeció al entrenador por el trabajo realizado más allá de los resultados, y a partir de ahí iniciaron las conjeturas sobre los motivos de su salida.

En el comunicado, el club escribió lo siguiente: “Liga Deportiva Alajuelense desea informar que Óscar Ramírez no continuará como técnico del primer equipo masculino del club. El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso. De parte de Junta Directiva, jugadores y staff administrativo estaremos siempre agredecidos por su legado inmortal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense“.

Liga Deportiva Alajuelense desea informar que Óscar Ramírez no continuará como técnico del primer equipo masculino del club. El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso.



De parte de Junta Directiva,… pic.twitter.com/ue3DEsdPaZ — Alajuelense (@ldacr) May 1, 2026

Lo que se esgrime es que de a cuerdo a la información, Ramírez fue quien presentó su renuncia. Sin embargo, la prensa local señala que la dirigencia presionó al entrenador para que dejase el cargo renunciando, para así no tener que echarlo. Como es sabido, echar a un empleado supone desde indemnizaciones hasta más burocracia, por lo que hay quienes hablan de una jugada maniobrada.

El caso es que Ramírez, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto y hay quienes esperan que al momento de que lo haga pueda dar su versión de la salida. El caso es que habiendo renunciado o inducido a eso, el entrenador deja el club luego de un semestre poco feliz en términos de resultados y si bien era algo esperable, no se creía que fuera a ser tan inmediato.

Una de las grandes razones por las que el equipo no pudo conseguir los objetivos deportivos trazados a inicios de torneo tuvo que ver con la inmensa lista de jugadores importantes que se lesionaron durante el desarrollo de los torneos. Alajuelense cierra esta primera parte del año con cinco futbolistas lesionados de gravedad, cinco de ellos con cuestiones de ligamentos… ahí lo meramente extraño.

Tanto Santiago Van Der Putten, como Malcom Pilone y Guillermo Villalobos sufrieron la rotura de ligamentos cruzados. No es normal y mucho menos frecuente que al cabo de tres meses un plantel sufra este tipo de bajas. A su vez, Isaac Badilla también sufrió una lesión ligamentaria pero de menor gravedad, y cierra la enfermería del club Alexis Gamboa, quien tuvo un fuerte desgarro en el muslo.

De esta manera, Juan Carlos Barrantes y Carlos David Rojas, entonces responsables de la preparación física, también abandonan Alajuelense en medio de críticas y dudas sobre los métodos establecidos, que para el caso ya no correrán. Así es como entonces LDA inicia la restructuración pensando en el segundo tramos del año, donde buscará mejores resultados.

Respecto de posibles sucesores, suena apresurado lanzar nombres pero en los próximos días comenzará la danza de apellidos que sean candidatos a quedarse con el buzo de DT que deja Ramírez.

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