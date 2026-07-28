¡Dos medallas de oro para Colombia! Sara López y Pablo Gómez van a la cima en Santo Domingo 2026

Una presea fue conseguida en equipos mixtos, mientras que la segunda fue individualmente de la pereirana con el arco compuesto.

Sara López y Pablo Gómez ganan oro. – Comité Olímpico Colombiano.

Uno de los deportes en los que Colombia viene tomando especial fuerza durante los últimos años es el tiro con arco. Los logros de medallería en los certámenes más importantes se han vuelto una costumbre y el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no podía ser la excepción. Este martes, de la mano de Sara López y Pablo Gómez, llegaron dos preseas doradas.

La primera distinción máxima fue en la categoría de equipos mixtos con el arco compuesto. La dupla de los dos deportistas cafeteros salió para hacer una presentación con dominio desde el arranque y una gestión inteligente cuando la ventaja ya favorecía. Se enfrentaban a la pareja guatemalteca conformada por Danica Barrera y José del Cid, que llegaba con la intención de dar una sorpresa.

El conjunto colombiano se fue al frente con un 40-39 y un 39-38 en los dos primeros games, lo cual le dejó toda la presión por remontar a los arqueros centroamericanos. Ya no había necesidad de arriesgar y eso lo entendieron muy bien los cafeteros en el par de juegos restantes, dejando empates a 38 y a 39. La sumatoria total del encuentro por el oro quedó con marcador 156-154.

La segunda medalla dorada fue con la firma de Sara López en solitario con el arco compuesto, revalidando su condición de ser la cara más conocida de esta disciplina por parte del país sudamericano. La definición era contra la mexicana Andrea Becerra, quien demostró un gran nivel y brindó una competencia estrecha, digna de una final para la emoción del público que se acercó al campo de tiro.

De hecho, la nacida en Guadalajara estuvo ganando el partido inicialmente, luego de conseguir empate a 30 en el primer game y tomó la delantera con un 28-30 en el segundo. López no entró en desespero, sino que salió a devolver el golpe para empatar las cosas con un 30-28 en el tercero. La colombiana selló su victoria repitiendo marcador en el cuarto y gestionando la igualdad a 29 en el quinto definitivo. El marcador acabó 147 a 145.

Las dos conquistas demuestran que Colombia está llamada a seguirse fortaleciendo en el tiro con arco y que la generación actual tiene material suficiente como para seguir deslumbrando en el ciclo olímpico. Además, resulta en un aporte valioso para el merdallero general de los Juegos, donde la delegación cafetera está luchando por consolidarse en el segundo lugar.

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