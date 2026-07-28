México mantiene su dominio en el remo de Santo Domingo 2026 al sumar dos oros más

Una de las preseas áureas fue conseguida en el debut de la prueba mixta

México acumula 11 metales en remo, seis de oro. | @conadeoficial

La delegación mexicana volvió a subir a lo más alto del podio en el remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de conquistar dos medallas de oro en las pruebas de dos remos sin timonel mixto y cuatro pares de remos femenil.

La primera presea llegó por medio de Maite Arrillaga y Rafael Mejía, quienes se impusieron en el debut de la prueba de dos remos sin timonel mixto dentro del programa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La pareja mexicana detuvo el cronómetro en 7:39.31 minutos para quedarse con un resultado histórico.

¡ORO HISTÓRICO



En el debut de la prueba dos remos sin timonel mixto, México se lleva la 1ra presea de oro en el remo de Juegos Centroamericanos y del Caribe, gracias a Maite Arrillaga y Rafael Mejía, con un tiempo de 7:39.31 minutos en #SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/5xUOllzGX6 — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

Arrillaga y Mejía lograron mantener el primer puesto ante la presión de la representación venezolana, integrada por Jaime Machado y Naomi Soazo. Los sudamericanos concluyeron la competencia con un registro de 7:43.13 minutos, a 3.82 segundos del bote mexicano, para obtener la medalla de plata. El bronce correspondió a República Dominicana, que compitió con Jancarlos Tineo y Wendy Simo. La pareja local cruzó la meta con un tiempo de 8:00.20 minutos, a 20.89 segundos de los ganadores, para completar el primer podio centroamericano de esta modalidad.

La cosecha mexicana continuó en la final femenil de cuatro pares de remos, donde Melissa Márquez, Ailyn Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos se quedaron con el oro tras completar el recorrido en 7:10.97 minutos.

¡CAMPEONAS! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



Las mexicanas Melissa Márquez, Ailyn Ibarra, Jennifer De la Rosa y Ximena Castellanos ganan la presea de oro 🥇en la final de remo W4x, con 7:10.97 minutos, en #SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/69W0Gmozi1 — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

La competencia se definió por menos de un segundo, pues Cuba terminó en el segundo lugar con un tiempo de 7:11.81 minutos, apenas 0.85 segundos detrás de la embarcación mexicana. Venezuela obtuvo la medalla de bronce con 7:19.04, a 8.08 segundos del primer puesto.

El resultado también tuvo un significado especial para Melissa Márquez y Ailyn Ibarra, quienes alcanzaron su tercera medalla de oro en la presente edición de los Juegos. Ambas remeras se han convertido en piezas importantes de la actuación mexicana dentro de las pruebas disputadas en Santo Domingo.

Las dos nuevas preseas se suman a los cuatro oros, tres platas y dos bronces que México había conseguido antes del comienzo de estas finales. Con ello, la delegación nacional alcanzó seis metales dorados, tres plateados y dos de bronce, para un total de 11 medallas en el remo. México mantiene así el primer plano de la disciplina en Santo Domingo 2026, con resultados tanto en las pruebas tradicionales como en las nuevas modalidades del programa. El oro histórico de Arrillaga y Mejía y el triunfo del equipo femenil confirmaron la regularidad de la delegación mexicana en las distintas categorías.

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