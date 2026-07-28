Marc Cucurella Luis de la Fuente tras ganar el Mundial: “Promesa cumplida”

El lateral del Real Madrid cumplió la apuesta que hizo durante el Mundial y llevará tatuado al técnico que condujo a España al título

Cucurella presumió su nuevo tatuaje en redes sociales | @cucurella3

La conquista del Mundial 2026 ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol español, pero para Marc Cucurella también quedó marcada en la piel. El lateral del Real Madrid cumplió la promesa que hizo durante la concentración de la selección y se tatuó un diseño de Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo tras el histórico título de La Roja.

“Las promesas se cumplen”, escribió el internacional español en una historia de Instagram, donde apareció junto al reconocido tatuador Ganga y el influencer Ceciarmy. El diseño muestra una versión caricaturesca del seleccionador sosteniendo el trofeo del Mundial con el logotipo del torneo como fondo.

Cucurella había asegurado antes del torneo y reiteró de cara a la final ante Argentina que, si España conseguía su segunda estrella, inmortalizaría el rostro de De la Fuente con un tatuaje. Apenas una semana después de la victoria por 1-0 en la final disputada el 19 de julio, el defensor cumplió su palabra.

El encargado del trabajo fue Ganga, uno de los tatuadores más prestigiosos del mundo del deporte y el espectáculo, cuyo catálogo de clientes incluye a figuras como LeBron James, Carlos Alcaraz, Drake y Georgina Rodríguez.

Durante la grabación compartida por Ceciarmy, el creador de contenido celebró el momento antes de iniciar la sesión. “Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura“, comentó mientras acompañaba al futbolista.

¿Qué prometieron los demás jugadores de España?

Marc Cucurella fue el primero en cumplir su apuesta, pero no fue el único integrante de la selección española que hizo una promesa durante el Mundial. Conforme avanzó el torneo, varios futbolistas revelaron qué harían si España conseguía levantar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Álex Baena y Borja Iglesias,también prometieron tatuarse el rostro del entrenador si La Roja era campeona. David Raya también aseguró que pasaría por el estudio de tatuajes, aunque con una idea diferente. El guardameta explicó que inmortalizaría el Mundial con un diseño relacionado con el título, sin incluir el rostro del seleccionador.

Por su parte, Fabián Ruiz dejó la decisión en manos de la afición. El mediocampista declaró que cumpliría el reto que eligieran sus seguidores si España conquistaba el campeonato, aunque todavía no ha revelado cuál será.

Lamine Yamal prometió mantener barba y bigote durante tres semanas, un cambio de imagen que definió como “un sacrificio estético importante”, y otro grupo de futbolistas comprometió un tinte de pelo. Además, Yamal anunció que regalaría 100 audífonos entre sus seguidores para celebrar el título mundial.

Durante las celebraciones del título, Luis de la Fuente fue cuestionado sobre las promesas de sus jugadores “No tengo edad para hacerme tatuajes… no, ya no”, respondió. “Ellos cometieron un error, y como son personas serias cumplirán sus promesas. No soy tan horriblemente feo como para que lo pongan en un lugar donde nadie pueda verlo. Me hace reír y me hace sentir orgulloso de que cumplan sus promesas. Si dices algo, tienes que cumplirlo”.

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