UMECIT vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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UMECIT Saprissa, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre UMECIT FC y Deportivo Saprissa, dos equipos que buscarán comenzar con el pie derecho su participación en el torneo. Mientras el conjunto panameño afrontará su estreno absoluto en la competición, el club costarricense llega con el objetivo de aprovechar su experiencia internacional para dar el primer paso hacia la clasificación a la fase eliminatoria.

UMECIT disputará por primera vez la Copa Centroamericana tras conseguir su clasificación como el segundo mejor equipo de la tabla general de la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol. Con su presencia, el conjunto canalero se convierte en el octavo club de Panamá en participar en el certamen, ampliando el récord del país con la mayor cantidad de equipos distintos que han competido en la historia del torneo. Ahora, UMECIT buscará aprovechar esta oportunidad para dejar una buena impresión en su debut internacional.

Por su parte, Deportivo Saprissa afrontará su cuarta participación consecutiva en la Copa Centroamericana después de clasificarse como el mejor equipo de la tabla general de la temporada 2025-26 del fútbol costarricense. Los Morados llegan respaldados por una destacada trayectoria en la competición, donde acumulan un registro de 10 victorias, 6 empates y 4 derrotas, igualando a Herediano como el club costarricense con más triunfos en el torneo. Tras alcanzar los cuartos de final en las ediciones de 2023 y 2024, el objetivo del equipo será dar un paso más y luchar por el título en esta nueva campaña.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo UMECIT vs Saprissa por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre UMECIT y Deportivo Saprissa se disputará el miércoles 29 de julio a las 18:00 (hora Costa Rica) en el estadio Universidad Latina, en la ciudad de Penonomé, Panamá. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Panamá y Costa Rica.

Posibles alineaciones de UMECIT vs Saprissa para el partido de hoy

Ni UMECIT ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Julio Infante y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

UMECIT: Luis Lazo; Emmanuel Channis, Rolando Ford, Ober Almanza; Nicholas Anderson, Alcides Díaz, Dwann Oliveira, Alberto Saldaña; Hiberto Peralta, Javier Murillo y Erick Rodríguez. DT: Julio Infante.

Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora; Gerson Torres, Jefferson Brenes, Mathias Elizondo, Luis Paradela, Kermey Arboine; y Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford.

Así está el historial entre UMECIT vs Saprissa

Será la primera ocasión en la que se enfrenten UMECIT y Saprissa a lo largo de su historia.

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre UMECIT vs Saprissa?

Según el análisis de la IA, Deportivo Saprissa parte como favorito para quedarse con la victoria en este encuentro debido a su mayor experiencia en competiciones de Concacaf, la jerarquía de su plantilla y el protagonismo que ha tenido históricamente en los torneos internacionales de la región. Si bien UMECIT intentará aprovechar la localía para sorprender en el debut de la Copa Centroamericana 2026, la proyección favorece al conjunto morado con un 64% de probabilidades de ganar, frente a un 22% de empate y un 14% de opciones para el equipo panameño, siendo el 0-2 el resultado más probable según la IA.

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