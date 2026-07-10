Toluca

“El fútbol mexicano lo que menos tiene es mexicanos”

Publicado por Redacción Claro Sports

Antonio ‘Turco’ Mohamed volvió a arremeter contra la Liga MX. El actual estratega de los Diablos Rojos de Toluca se ha vuelto un crítico recurrente.

Clausura 2026
Mohamed durante el juego de vuelta ante Pachuca | Imago7

Desde las críticas al sistema de competencia, al acomodo de calendarios, a quitarle futbolistas por las concentraciones previas de la selección mexicana, el ‘Turco’ no se ha cansado de ser crítico de la liga que ha dominado en cinco ocasiones y en esta ocasión, aparece una nueva tajante visión del estratega de los Diablos Rojos de Toluca.

Mohamed vuelve a la carga contra la Liga MX

En entrevista con Daniel Osvaldo en el Rincón Stone, Mohamed habló del nivel que se vive en la liga mexicana, el lugar donde dice, aprendió a jugar bien, pero donde hay muchos aspectos negativos: El fútbol mexicano, lo que menos tiene es mexicanos, tiene nueve extranjeros por equipo. Tienes nueve extranjeros y son todos jugadores de Selección. Cuando hablas de la liga mexicana, estás hablando de una liga extranjera”.

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