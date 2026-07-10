“El fútbol mexicano lo que menos tiene es mexicanos”
Antonio ‘Turco’ Mohamed volvió a arremeter contra la Liga MX. El actual estratega de los Diablos Rojos de Toluca se ha vuelto un crítico recurrente.
Desde las críticas al sistema de competencia, al acomodo de calendarios, a quitarle futbolistas por las concentraciones previas de la selección mexicana, el ‘Turco’ no se ha cansado de ser crítico de la liga que ha dominado en cinco ocasiones y en esta ocasión, aparece una nueva tajante visión del estratega de los Diablos Rojos de Toluca.
Mohamed vuelve a la carga contra la Liga MX
En entrevista con Daniel Osvaldo en el Rincón Stone, Mohamed habló del nivel que se vive en la liga mexicana, el lugar donde dice, aprendió a jugar bien, pero donde hay muchos aspectos negativos: “El fútbol mexicano, lo que menos tiene es mexicanos, tiene nueve extranjeros por equipo. Tienes nueve extranjeros y son todos jugadores de Selección. Cuando hablas de la liga mexicana, estás hablando de una liga extranjera”.
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