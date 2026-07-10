Denis Zakaria advierte previo al duelo de cuartos de final: “Argentina no es solamente Messi”

La Nati sabe que deberán responder de manera colectiva, no solo para contener al astro argentino, sino a todos sus jugadores

Denis Zakaria aseguró que Suiza no concentrará toda su estrategia defensiva en Lionel Messi durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Argentina. El mediocampista reconoció la dimensión del capitán argentino, pero señaló que el campeón del mundo cuenta con recursos en todas sus líneas.

“Sabemos que es el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo, y sabemos que tenemos que hacer un gran partido contra Argentina. Pero también dije que, al final, Argentina no es solamente Messi. Todos sus jugadores son buenos y sabemos que no tenemos que enfocarnos únicamente en Messi”, declaró Zakaria en la previa del encuentro.

El futbolista explicó que el conjunto europeo deberá responder de manera colectiva para contener a la selección dirigida por Lionel Scaloni. Suiza considera que limitar los espacios de Messi será parte del plan, aunque también tendrá que vigilar a los jugadores que acompañan al delantero en la generación ofensiva.

Zakaria reconoció que Argentina llega como favorita al duelo, pero sostuvo que su selección afrontará el compromiso con la intención de avanzar: “Tenemos muchas ganas de hacer algo importante y, sobre todo, de ganar”, expresó el mediocampista durante la atención a los medios en el Arrowhead Stadium.

El jugador también habló de las exigencias que tendrá un partido de eliminación directa contra el vigente campeón: “Tenemos que estar preparados física y mentalmente para un partido que va a ser muy duro”, indicó antes de añadir que Suiza deberá mantener el orden y administrar sus oportunidades durante los 90 minutos.

Denis Zakaria y Suiza, sin miedo | Reuters/IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

“Tenemos que jugar con inteligencia, aprovechar cada oportunidad que tengamos y tratar de ganar”, agregó Zakaria. El planteamiento suizo buscará sostener el equilibrio defensivo, competir en el mediocampo y evitar pérdidas que permitan a Argentina atacar con espacios.

El integrante de la selección suiza también fue cuestionado sobre el arbitraje y descartó que el equipo esté pendiente de posibles decisiones durante el encuentro: “Sobre el árbitro, la verdad es que no me importa demasiado. Estamos concentrados en el fútbol, en nuestro juego, y no estamos pendientes de las decisiones del árbitro o de algo por el estilo”, respondió.

Suiza disputará los cuartos de final después de eliminar a Colombia en una definición por penales, mientras que Argentina avanzó tras superar a Egipto en los octavos: “Tenemos que jugar nuestro partido y enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer”, concluyó Zakaria antes del encuentro que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Murat Yakin confirma una baja y Granit Xhaka advierte que Suiza puede incomodar a Argentina

Por su parte, el técnico de Suiza, Murat Yakin, confirmó que Johan Manzambi no estará disponible para enfrentar a Argentina debido a que no recibió la autorización médica. El seleccionador explicó que el cuerpo técnico agotó las opciones para contar con el futbolista, pero la evaluación final impidió incluirlo en el partido de cuartos de final. “No hay luz verde médica”, señaló el entrenador.

Sobre el planteamiento, Yakin adelantó que Suiza deberá intervenir en la construcción de las jugadas argentinas, presionar a los encargados de distribuir el balón y sostener el esfuerzo durante el encuentro. El técnico destacó el ritmo, la creatividad y la intensidad del equipo de Lionel Scaloni, por lo que pidió a sus jugadores responder dentro del campo y encontrar la forma de limitar su ataque.

Granit Xhaka consideró que el conjunto europeo necesitará mantenerse compacto, reducir los espacios y buscar periodos de posesión para evitar que Argentina controle el desarrollo. El capitán señaló que una ejecución adecuada y la mentalidad del grupo pueden permitirle a Suiza competir por el boleto: “Podemos molestar a Argentina”, afirmó durante la conferencia previa. “Poder jugar aquí con Suiza después de 72 años, contra los campeones del mundo, eso me enorgullece. Tenemos hambre, estamos bien preparados”.

Xhaka también reconoció la dificultad de contener a Messi durante todo el partido y explicó que la prioridad será cerrar los espacios sin renunciar al estilo del equipo. Además, recordó la eliminación suiza ante Argentina en los octavos de final de Brasil 2014 y sostuvo que, 12 años después, el plantel llega con la intención de cambiar el resultado y convertir la expectativa de sus aficionados en una clasificación.

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