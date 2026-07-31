Tigres descarta a Jaime Lozano y Nacho Ambriz: Juan Carlos Osorio, entre las opciones para el banquillo

La directiva de Tigres indicó que la institución de la Liga MX vive un cambio de perspectiva con la intención de no sobrepagar y malgastar los recursos

Juan Carlos Osorio, opción para dirigir a los Tigres | Imago7

La directiva de los Tigres, encabezada por su presidente Carlos Emilio González, confirmó que Jaime Lozano y Nacho Ambriz no forman parte de las opciones para asumir el cargo de director técnico tras la salida de Guido Pizarro. Sin embargo, el nombre de Juan Carlos Osorio sí aparece dentro de la lista de candidatos para ocupar el banquillo felino, una situación que el propio club reveló durante una conferencia de prensa de este viernes 31 de julio.

Después de la renuncia de Guido Pizarro a principios de esta semana, los Tigres designaron a Hernán Elizondo como entrenador interino mientras analizan alternativas para encontrar al estratega ideal. La directiva reconoció que busca un perfil que cumpla con las características necesarias para liderar el proyecto deportivo de la institución, con una visión enfocada en utilizar los recursos del equipo de una manera más inteligente y acorde con los nuevos objetivos del club de la Sultana del Norte.

“Jaime Lozano y Nacho Ambriz son parte de la lista que tenemos hoy en día. En el tema de presupuesto, claro que tenemos un presupuesto limitado como cualquier otra organización, debemos cumplirlo y hacer uso de él de la mejor manera. Pero estamos tranquilos y conscientes de que es un presupuesto muy competitivo en la industria. Es un mensaje para la afición: que se quede tranquila y se sienta orgullosa y representada, porque la persona que llegue a la dirección técnica va a ser alguien que vea ese perfil, que siempre quiera lo mejor para Tigres y que nos deje en los lugares donde siempre tiene que estar: compitiendo en lo más alto, buscando la excelencia y con mucha garra dar batalla en todos los estadios y todas las canchas donde Tigres se ponga a jugar”, declaró Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo del equipo.

La directiva de Tigres reconoció que el colombiano Juan Carlos Osorio figura como una de las opciones dentro de su lista para asumir el proyecto, aunque Carlos Valenzuela explicó que el club mantiene abiertas distintas alternativas con perfiles que permanecerán bajo reserva para negociar con los entrenadores sin afectar posibles acuerdos. El dirigente señaló que la prioridad es encontrar a un técnico que encaje con la institución y pueda mantenerse en el equipo dentro de un proyecto a largo plazo.

“Juan Carlos Osorio es uno de los muchos que hay en la lista, pero quiero quedarme sin decir nombres porque quiero negociar y también quiero que entiendan ese punto de vista. Lo que sí puedo decir es que los dos nombres que mencionamos no están en la terna ni están considerados. Puede salir otros nombres, pero hay un proceso: vamos a reducir la lista a tres candidatos, hablar con ellos y hacerlo con celeridad para encontrar un perfil que tenga dos características: que eleve el nivel de juego de Tigres y que tenga el perfil de Tigres para el futuro, idealmente que dure mucho tiempo aquí porque las cosas van yendo bien. Queremos que nuestro dinero rinda mucho, no queremos malgastar. Recursos hay, pero no hay recursos para malgastar. Queremos usarlos muy bien, traer la mejor calidad de gente que podamos tener y eso significa negociaciones muy duras. No vamos a salir a comprar y sobrepagar, definitivamente no”, indicó el vicepresidente ejecutivo.

El presidente de Tigres, Carlos Emilio González, aseguró que el club presume finanzas sanas y “no tiene deudas”, descartando los rumores que han surgido en torno a la economía de la institución. Durante su comparecencia ante los medios, también explicó que el “dinero que genera Tigres se queda para la plantilla y para su infraestructura”, al tiempo que afirmó que el proyecto de un nuevo estadio deberá “autofinanciarse” con recursos propios o internos, sin afectar la estabilidad financiera del club.

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