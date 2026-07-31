América vs Santos en vivo, Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 3

América recibe a Santos en la jornada 3 del Apertura 2026. Las Águilas llegan invictas y como favoritas ante unos Guerreros que todavía no suman puntos en la Liga MX

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América y Santos Laguna cerrarán su actividad en la jornada 3 del Apertura 2026 con un partido que presenta realidades distintas. Las Águilas llegan invictas y con cuatro puntos, mientras que los Guerreros todavía no suman unidades después de sus primeros dos compromisos. El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada comenzó el campeonato con una victoria por 1-0 ante Querétaro, gracias a la anotación de Isaías Violante. En su segunda presentación empató 1-1 contra Atlante: Cristian Borja adelantó al equipo azulcrema, pero Eugenio Pizzuto igualó durante el complemento. América registra dos goles a favor, uno en contra y ocupa el quinto puesto al inicio de la tercera fecha.

Las Águilas tendrán ante Santos su segundo encuentro consecutivo en el Estadio Banorte, aunque administrativamente será su primera presentación como locales en el torneo. El objetivo será recuperar los puntos dejados ante Atlante y mantenerse cerca de los cuatro equipos que comenzaron el Apertura 2026 con seis unidades. Almada también podrá considerar nuevamente a Alan Cervantes, quien cumplió su partido de suspensión tras ser expulsado frente a Querétaro.

Santos Laguna, por su parte, perdió 3-2 ante Rayados en la jornada inaugural, pese a los goles de Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre. Después cayó 1-0 frente al Atlas en el Estadio Corona. El equipo de Renato Paiva ocupa la posición 16 con cero puntos, dos anotaciones y cuatro goles recibidos, por lo que buscará su primera victoria antes de la pausa que tendrá la Liga MX durante agosto.

Fecha, horario y dónde ver el América vs Santos del Apertura 2026 de la Liga MX

El América vs Santos Laguna se jugará el domingo 2 de agosto de 2026, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Azteca, inmueble donde las Águilas disputan sus partidos como locales durante el Apertura 2026.

La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, mientras que TUDN ofrecerá el encuentro mediante su señal de paga. La alternativa por internet será ViX, plataforma que permitirá seguir el juego desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.

Partido: América vs Santos Laguna

América vs Santos Laguna Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Domingo 2 de agosto de 2026 Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

17:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Estadio Banorte, Ciudad de México

Estadio Banorte, Ciudad de México Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Alineaciones probables del América vs Santos para la jornada 3 de la Liga MX 2026

Guillermo Almada podría mantener la estructura utilizada frente al Atlante, con Rodolfo Cota en la portería ante la ausencia reportada de Luis Ángel Malagón. Raphael Veiga, Isaías Violante y Cristian Borja aparecerían detrás de Henry Martín, quien se mantendría como el referente en el área de Santos.

Alineación probable del América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Dagoberto Espinoza; Ícaro, Érick Sánchez; Isaías Violante, Raphael Veiga, Cristian Borja; Henry Martín.

Renato Paiva también podría repetir buena parte de la formación que inició contra Atlas. Carlos Acevedo ocuparía la portería, con Mauricio Cuevas y Emmanuel Echeverría por los costados. Lucas Di Yorio sería el delantero, acompañado por Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo y Fran Villalba en la generación ofensiva.

Alineación probable de Santos Laguna: Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal; Fran Villalba, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo; Lucas Di Yorio.

Las formaciones son estimaciones basadas en los últimos partidos y podrían modificarse antes del encuentro. Las alineaciones oficiales serán anunciadas aproximadamente una hora antes del silbatazo inicial.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Santos en la Liga MX

Los resultados recientes presentan una tendencia favorable para el América. Las Águilas no han perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de Liga MX contra Santos Laguna, con tres victorias y dos empates desde abril de 2024.

Últimos cinco enfrentamientos:

4 de abril de 2026: Santos Laguna 1-1 América

Santos Laguna 1-1 América 4 de octubre de 2025: América 3-0 Santos Laguna

América 3-0 Santos Laguna 25 de enero de 2025: Santos Laguna 1-4 América

Santos Laguna 1-4 América 19 de octubre de 2024: América 3-0 Santos Laguna

América 3-0 Santos Laguna 6 de abril de 2024: Santos Laguna 1-1 América

Durante ese periodo, América marcó 12 goles y Santos solamente consiguió tres. El conjunto azulcrema también mantuvo su portería en cero en los dos partidos más recientes disputados como local: ganó por 3-0 tanto en el Apertura 2024 como en el Apertura 2025.

El antecedente inmediato terminó 1-1 en el Estadio Corona durante el Clausura 2026. América tuvo mayor posesión y realizó 19 disparos, pero no pudo convertir la superioridad numérica de los minutos finales en una victoria.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 3?

De acuerdo con los momios proporcionados por caliente.mx, América aparece como favorito con una cuota de -239. El empate se paga en +375, mientras que una victoria de Santos Laguna presenta un momio de +580. Las cifras pueden cambiar conforme se acerque el inicio del encuentro.

Momios del América vs Santos Laguna:

América: -239

Empate: +375

Santos Laguna: +580

La diferencia en las cuotas responde al inicio de ambos equipos y a los antecedentes recientes. América suma cuatro puntos, solamente ha recibido un gol y no pierde ante Santos desde 2019, mientras que el conjunto lagunero comenzó el Apertura 2026 con dos derrotas.

El pronóstico apunta a un partido controlado por el América, aunque las ausencias en su plantilla pueden reducir sus alternativas ofensivas. Santos necesitará proteger su área y aprovechar las transiciones para competir por sus primeros puntos. Pronóstico: América 2-0 Santos Laguna.

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