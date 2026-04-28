De Pumas, al América: la historia de Efraín Juárez que revive en la Liguilla

Como jugador, el director técnico fue campeón con los universitarios en el Clausura 2009 y campeón con las Águilas en el Clausura 2013

Efraín Juárez y su pasado con el América. | Imago 7

El Clásico Capitalino entre Pumas y América en los cuartos de final del Clausura 2026 revive historias que cruzan la rivalidad. Una de ellas es la de Efraín Juárez, exfutbolista que defendió ambas camisetas en momentos distintos de su carrera y que hoy vuelve a estar en el centro de atención por su pasado en Coapa y su origen auriazul.

El actual director técnico de los Pumas, se formó en las fuerzas básicas de los felinos y debutó en 2008 con el primer equipo. Un año después fue parte del plantel que conquistó el título del Clausura 2009, antes de iniciar su etapa en Europa con el Celtic de Escocia en 2010 y posteriormente con el Real Zaragoza en España.

El destino lo trajo de regreso al fútbol mexicano en el 2012, pero no regresó al club universidad, volvía al archirrival, pues el Club América decidió ficharlo, en una operación que generó todo tipo de reacciones por su vínculo con los auriazules.

Efraín Juárez y su paso por las Águilas

La llegada de Juárez al América se dio en la temporada 2012-2013. Bajo la dirección de Miguel Herrera, el lateral formó parte del plantel que ganó el título del Clausura 2013, en aquella final ante Cruz Azul que se definió en penales.

Durante su etapa como azulcrema, Efraín Juárez disputó 16 partidos entre Liga MX y Copa MX, con un total de 974 minutos en cancha, sin registrar goles y con una tarjeta amarilla. Su participación se redujo tras una lesión en el codo que sufrió en un partido de Copa MX ante Correcaminos, situación que le hizo perder la titularidad, lugar que fue ocupado por Paul Aguilar. Su paso por el América duró un año antes de su transferencia a Monterrey.

El ahora entrenador, en su presentación como estratega de los Pumas, explicó su etapa en Coapa desde una perspectiva personal: “Jugué para poner un plato de pan en mi mesa”, frase que resume el contexto en el que tomó la decisión de vestir la camiseta del club rival.

Campeón en los dos equipos

A pesar de su paso por América, Juárez ha reiterado en distintas ocasiones su vínculo con Pumas. Su formación en el club universitario y el campeonato obtenido en 2009 marcaron su identidad dentro del fútbol mexicano.

El hecho de haber sido campeón con ambos equipos lo coloca en una lista reducida de jugadores que han logrado títulos con clubes rivales en el fútbol mexicano. Sin embargo, su sentido de pertenencia se mantiene ligado a Pumas, equipo en el que inició su carrera profesional y al que ahora sueña con llevar a un nuevo título, pero ya desde el banquillo.

Un antecedente que pesa rumbo al Pumas vs América

El enfrentamiento entre Pumas y América en la Liguilla del Clausura 2026 suma un elemento adicional con la historia de Juárez. Su experiencia en ambos clubes refleja la dinámica de un Clásico Capitalino donde los antecedentes personales también forman parte del contexto.

El exfutbolista vivió dos etapas distintas en su carrera con cada institución. Con los auriazules consolidó su formación y obtuvo su primer título, mientras que en Las Águilas fue parte de un plantel campeón, aunque con menor participación en cancha.

El cruce en estos cuartos de final del Clausura 2026, entre Pumas y América, vuelve a colocar su nombre en la conversación, en un duelo donde la rivalidad trasciende generaciones y donde historias como la de Efraín Juárez siguen presentes en la memoria reciente del fútbol mexicano.

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