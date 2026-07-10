El regreso de un histórico: Atlante y sus mejores momentos en Primera División

Los Potros de Hierro preparan su regreso a la Liga MX y revive una historia llena de títulos, grandes equipos y participaciones destacadas en la Primera División, donde dejó una huella dentro del futbol mexicano

Atlante vuelve a la Liga MX. Imago 7

Atlante está cerca de concretar su regreso a la Primera División del futbol mexicano y su historia en la máxima categoría está marcada por etapas importantes, títulos y generaciones de futbolistas que dejaron huella. Los Potros de Hierro han sido protagonistas en distintos momentos de la Liga MX, desde sus primeros años en el profesionalismo hasta sus etapas más recientes antes de abandonar el máximo circuito.

Entre sus mejores participaciones destacan los campeonatos obtenidos en 1992-93, Apertura 2007 y Apertura 2009, además de temporadas en las que compitió por los primeros puestos con equipos históricos. La institución azulgrana también ha sido reconocida por formar jugadores y mantener una identidad dentro del futbol mexicano, por lo que su posible regreso representa el retorno de uno de los clubes con mayor tradición del país. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR