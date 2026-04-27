Revuelo arbitral: las acciones que marcan la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Algunas decisiones arbitrales, en partidos clave, provocaron el debate candente sobre el nivel de los colegiados en el FPC.

Luis Delgado, árbitro central del Cali-América | Vizzor

La penúltima fecha dejó una batalla tremenda por aspirar a los playoffs. Por solamente dos cupos, seis equipos están metidos en la conversación. Unos llevan más presión que otros, pero el objetivo en común es dar el golpe en la última fecha, el próximo fin de semana, y apuntarle a seguir en pie de lucha rumbo al título de Liga.

Como suele suceder en estas fechas, las decisiones arbitrales se han vuelto protagonistas. Aquí no fue la excepción, pues en duelos directos, hubo ciertas acciones que provocaron un intenso revuelo. Al menos en tres partidos se marcó la tendencia, por lo que el arbitraje queda en el ojo del huracán. Cualquier error podría dejar eliminado a un equipo en la última fecha.

¿Fue falta previa al gol de América?

El ‘Clásico Vallecaucano’ no pasó de agache en Palmaseca. Con gol de Avilés Hurtado, el ‘Verdiblanco’ ganó 1-0 y se aferra a la posibilidad de clasificar, evitando un nuevo papelón en el torneo. Sin embargo, hubo una acción que pudo cambiar el destino del compromiso.

América pegó primero con diana de Jan Lucumí a los 31′. Se mandó una acción individual y convirtió un gol que dejó nervioso al cuadro local. Sin embargo, el VAR notificó una falta previa que, para algunos, no fue suficiente para que se anulara la jugada.

Esta toma no existe para el var. Hasta la transmisión muestra todos los ángulospic.twitter.com/aA63olSBpu — Alzatee11 (@Alzatee11) April 26, 2026

¿Entró la pelota en el gol del DIM?

Para el último duelo del sábado, el DIM sudó petróleo para seguir en la pelea con victoria 1-0 ante Fortaleza. El único gol del cotejo fue de Yony González, quien se descargó frente a las energías pesadas de la hinchada en el Metropolitano de Ditaires. Sin embargo, quedó la duda sobre si la pelota traspasó totalmente la zona de conversión.

El árbitro del cotejo, Carlos Márquez, no dudó en marcar el gol para los ‘Poderosos’. Parece que no hay una imagen muy clara que defina si el balón ingresó en totalidad. Todo queda en percepción de cada uno, ya que no hay una tecnología automática que dé su veredicto.

¿Quién da la orden para que los Machado's Boys acomoden todo?



En una fecha -sin sumar lo que ha pasado en otras- anularon un gol válido y valieron un gol QUE NO FUE… pic.twitter.com/1W6bNQ21qx — Cristian Mejía (@cmejia26) April 26, 2026

El polémico penal en contra de Once Caldas

Once Caldas abrazó su clasificación a los playoffs en la penúltima jornada. Le bastó sumar un punto en el Cincuentenario, tras igualar 2-2 contra las Águilas Doradas en suelo paisa. El ‘Blanco Blanco’ quedó contra las cuerdas en un episodio del juego, cuando el juez central Jairo Mayorga decretó un penal muy dudoso.

Juan Felipe Castaño se fue barriendo en una disputa con Jorge Rivaldo. El delantero exageró el contacto y provocó el error claro del colegiado. En principio atajó Joan Parra, pero el árbitro reversó por invasión de Dayro Moreno. Ya para el segundo cobro, no perdonaron.

¿POR QUÉ LO REPITIÓ?

El árbitro Mayorga pitó un penal que NO era a Águilas vs Once. Parra lo tapó bien. El árbitro lo repitió por acortar distancia, Dayro quien despeja el balón luego del rebote, arranca desde dentro del semicírculo (delimita los 9.15 m) e influye en la jugada. pic.twitter.com/u8Vxw6JCzo — Jose Borda (@Borda_analista) April 26, 2026

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