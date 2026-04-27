Nico Sánchez exhibe el fracaso de Rayados: “Un torneo para el olvido”

El técnico de Rayados asume la responsabilidad tras un Clausura 2026 para el olvido y anticipa cambios en el club

Fracaso total en Monterrey: Sánchez rompe el silencio tras el desastre. Imago 7

Rayados de Monterrey cerró el Clausura 2026 de la Liga MX con una derrota ante Santos Laguna que confirmó un torneo para el olvido, obligando al técnico Nicolás Sánchez a salir ante los medios para asumir la responsabilidad por el desempeño del equipo. El conjunto regiomontano firmó una de sus peores campañas en años, lo que ha encendido las alarmas dentro de la institución.

El técnico albiazul no ocultó su sentir tras el resultado y reconoció el bajo nivel mostrado durante el campeonato, en el que apenas lograron dos victorias en nueve partidos bajo su mando, cinco en total y sumando 18 puntos, tomando en cuenta lo realizado antes del cese de Domenec Torrent.

“Quisiera hablarle a ustedes y más que nada a toda nuestra afición, en nombre mío, del cuerpo técnico y de los jugadores, todos los que conformamos el equipo deportivo, que nos sentimos muy apenados. Sabemos que terminamos un torneo para el olvido”, expresó en conferencia de prensa al finalizar el encuentro.

Sánchez aseguró que el equipo debe asumir las consecuencias y comenzar un proceso de reconstrucción. “Acá estamos para poner la cara, para volver a empezar a quien le toque. Sabemos que todo está sujeto a resultados y acá soy el primero en reconocer lo que ocurrió”, agregó.

El entrenador también fue claro al señalar que la responsabilidad es compartida dentro del club, desde la directiva hasta los jugadores. “Los principales son siempre los jugadores, me tocó estar ahí, pero la responsabilidad arranca de arriba hacia abajo. Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad. Vivimos el fútbol con pasión y el que no, no logra llegar a este nivel de competencia”, explicó.

Finalmente, Sánchez adelantó que se vienen cambios importantes en la estructura del club tras este fracaso deportivo.

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