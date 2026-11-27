El club rojiblanco llega a la Liguilla del Apertura 2026 con un promedio de 26.74 años en sus alineaciones titulares, por delante del América y León en la fase regular

Sandoval y Camberos, entre los futbolistas jóvenes del Guadalajara | Claro Sports

Chivas llega a la Liguilla del Apertura 2026 como líder general y como el equipo con el promedio de edad más bajo en sus alineaciones titulares entre los ocho clasificados. El conjunto dirigido por Gabriel Milito encontró un equilibrio entre la experiencia de sus referentes y la participación de futbolistas jóvenes, una fórmula que le permitió regresar a la cima de la clasificación de la Liga MX después de 15 años.

El Guadalajara cerró la fase regular con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y dos derrotas, además de contar con la mejor defensa del campeonato, con apenas 15 goles recibidos. El Rebaño Sagrado consiguió estos resultados en un torneo en el que varios elementos surgidos de sus fuerzas básicas asumieron mayores responsabilidades.

De acuerdo con el análisis de Claro Sports sobre las 136 alineaciones titulares de los ocho equipos clasificados durante las 17 jornadas del Apertura 2026, Chivas lidera la clasificación por promedio de edad, mientras que América y León completan los primeros tres lugares. En contraste, Monterrey es el conjunto de mayor edad, aunque cuenta con el futbolista más joven que tuvo actividad entre los aspirantes al campeonato.

Chivas, el equipo más joven de la Liguilla; América presentó el once de menor edad

Con un promedio de 26.74 años en sus alineaciones iniciales, Chivas supera al América (27.23), León (27.51) y Cruz Azul (27.56). La diferencia más pronunciada se encuentra respecto a Monterrey, que registró una media de 29.70 años, prácticamente tres más que el conjunto rojiblanco. Además, el Guadalajara es el único de los ocho clasificados con un promedio inferior a los 27 años.

La presencia de jóvenes fue una constante en el esquema de Gabriel Milito. En 13 de las 17 jornadas, Chivas presentó alineaciones con un promedio de edad inferior a los 27 años, mientras que su formación más joven fue la que utilizó frente a Tigres en la jornada 12, con una media de 25.95 años. En total, el estratega argentino empleó 13 alineaciones distintas durante la fase regular.

Sin embargo, América presentó el once inicial más joven en un partido del Apertura 2026 entre los ocho clasificados a la Liguilla, con un promedio de 23.16 años. Fue el pasado 29 de agosto, en la jornada 6 frente al Puebla, cuando Guillermo Almada apostó por futbolistas como Ícaro, Alejandro Cárdenas, Óscar Perea, Diego Arriaga y Miguel Vázquez. Las Águilas ganaron aquel encuentro por 2-0, con anotaciones de Ícaro y Brian Rodríguez.

La alineación más joven de cada equipo durante el Apertura 2026:

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes de la Liguilla del Apertura 2026?

Aunque Monterrey registra el promedio de edad más elevado entre los ocho clasificados, también cuenta con el futbolista de menor edad que tuvo participación durante la fase regular. Se trata de Paxon Ruffin, de 16 años, quien debutó frente al Pachuca en la jornada 12 bajo las órdenes de Matías Almeyda y estableció un récord como el jugador más joven en disputar un partido oficial con Rayados.

Entre los ocho equipos clasificados, 14 futbolistas menores de 20 años tuvieron actividad durante la fase regular, ya fuera como titulares o suplentes. Chivas encabeza este listado por número de representantes, con cuatro jugadores, mientras que Monterrey, Pachuca, León y América aportan dos cada uno. Cruz Azul y Atlas completan la clasificación con un representante por club.

Los futbolistas más jóvenes que tuvieron actividad con los equipos clasificados a la Liguilla:

Jugador Equipo Fecha de nacimiento Edad Partidos Titularidades Paxon Ruffin Monterrey 28/01/2010 16 2 0 Emiliano Castañeda Cruz Azul 14/07/2008 18 1 0 Ulises Martínez Pachuca 29/05/2008 18 1 0 Aldo Patricio de Nigris Monterrey 12/04/2008 18 4 0 Santiago Londoño León 29/02/2008 18 1 0 Isaac Espinosa León 24/01/2008 18 1 0 Cristóbal Hernández Pachuca 01/09/2007 19 5 0 Leonel Calderón Chivas 27/08/2007 19 4 3 Santiago Sandoval Chivas 07/08/2007 19 14 11 Derek Jiménez América 29/05/2007 19 4 1 Ícaro América 23/05/2007 19 6 3 José Luis Martín Atlas 19/05/2007 19 8 2 Carlos Hernández Chivas 01/04/2007 19 1 0 Hugo Camberos Chivas 21/01/2007 19 9 6

De estos 14 futbolistas, Santiago Sandoval fue el que recibió más oportunidades como titular, con 11 de los 17 encuentros de la fase regular, seguido por Hugo Camberos, con seis. Ambos representan la apuesta del Guadalajara por consolidar a sus canteranos dentro del primer equipo. Ahora, Chivas buscará conquistar su decimotercer título de Liga MX respaldado por el liderato general y la juventud de sus alineaciones.