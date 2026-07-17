Javier Burrai no lo pensó mucho para llegar a Millonarios: un desafío y lo que espera aportar

El arquero se vinculó hace poco a Millonarios y en una reciente entrevista habló de las razones que lo hicieron aceptar el llamado.

Javier Burrai calentando | Millonarios FC

Javier Burrai es uno de los refuerzos de Millonarios para el segundo semestre del 2026 para una zona muy importante como lo es el arco. Recordemos que el ‘Embajador’ viene presentando falencias en esa posición y junto a James Aguirre se espera un mejor rendimiento que la campaña anterior.

El argentino, también nacionalizado ecuatoriano, se vinculó al equipo bogotano bajo condición de préstamo por un año desde Sarmiento de Junín, detalló el club en su momento. Inclusive el portero ya tuvo sus primeros minutos bajo el arco ‘Azul’ ante Universitario, aunque ese día fue derrota para él y sus compañeros.

Ahora lo que resta es terminar de adaptarse al plantel, pues a Fabián Bustos lo conoce de hace un tiempo. Vale la pena mencionar que los dos salieron campeones en su paso por Barcelona de Guayaquil y que en ese momento forjaron una buena relación.

Un llamado que fue fácil de aceptar

“El desafío de volver a un equipo grande, de lo competitiva que es la Liga y principalmente del llamado del entrenador que es una persona con la que compartí grandes momentos en Ecuador, la confianza es mutua. Lo que representa Millonarios a nivel del país y el continente, no había mucho que pensar“, arrancó diciendo el arquero en una entrevista con los canales oficiales del club.

“Tratamos de llegar a un acuerdo con Sarmiento que era el equipo donde estaba hasta hace poquito. Se dio dentro de todo rápido y no hubo mucho para pensar, era armar las maletas y venir para Colombia“, añadió el guardameta sobre la decisión de fichar con el ‘Embajador’.

Sus características como portero

“Vengo a aportar experiencia. Vengo de un recorrido largo entre Ecuador y Argentina de muchos años. Trato de transmitir sobriedad, tranquilidad y comunicación. Vengo a aportar a un grupo que me estoy adaptando, a un cuerpo técnico que confía en mí y por eso estoy acá. Esperemos que sea lo mejor”, es lo que espera contribuir Javier Burrai.

Por último, el arquero le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios, que espera un buen nivel suyo. “Para la familia azul, agradecido por el cariño desde que pisé Colombia hace unos días. Esperando y deseando y trabajando para que sea un gran semestre porque si lo es para nosotros lo es para ellos, entonces vamos a trabajar para que en diciembre cumplamos los objetivos que nos trazamos“.

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