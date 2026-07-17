René Higuita publica video de su encuentro con Vozinha: “Eres luz”

El video fue grabado hace varios días, pero recién se publicó y el encuentro también tuvo la presencia de Javier Zanetti.

René Higuita, Vozinha y Javier Zanetti. – @higuitarene1.

Este jueves, el exportero colombiano René Higuita reveló un video de un encuentro que tuvo con Vozinha, portero de Cabo Verde que viene de causar sensación con sus atajadas en el Mundial 2026. El autor de la recordada jugada del escorpión se mostró emocionado al cruzarse con el africano en un restaurante en el que había varios exjugadores que marcaron época en el fútbol global.

La escena fue grabada hace varios días, pero las imágenes no habían sido difundidas. Esto se puede saber porque la representación africana salió hace varios días del continente americano para ser recibidos en su territorio como unos héroes. Además, el video con el que se anunció el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional este mismo jueves deja ver en algún momento a Higuita en la sede del club antioqueño.

“El héroe, el ídolo Mundial. Estamos todos contentos con la gran participación que hizo Cabo Verde y que él fue el responsable de esos triunfos. (…) Lo que has generado en el mundo, eres luz y eso siempre lo bendice a uno“, fueron las palabras que el colombiano le dedicó al guardameta, justo antes de que el argentino Javier Zanetti también llegara para unirse al saludo.

Por estos días, se viene especulando con el interés que Vozinha habría despertado en clubes de Europa y Sudamérica a partir de los buenos reflejos y liderazgo que mostró durante el certamen global. A sus 40 años, venía atajando en Chaves de Portugal, pero ahora está sin equipo y a la espera de definir en dónde va a continuar con su carrera.

Por su parte, Higuita estuvo en varios estadios acompañando la participación de la Selección Colombia, que salió eliminada por penaltis a manos de Suiza en los octavos de final. Bajo el cargo de líder institucional de Atlético Nacional, Higuita ya está en las labores del equipo Verdolaga a pocos días de que se dé inicio a la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

El exjugador colombiano viene de tener unos días complicados por un asunto bien delicado con la justicia colombiana. Un juzgado de la ciudad de Medellín profirió un fallo en el que declaró extinción de dominio a un apartamento que estaba a su nombre, pues una investigación encontró pruebas suficientes que apuntaban a la presunta participación de Higuita como testaferro de integrantes del Cartel de Medellín. Por ahora, ese tema no ha tenido efectos relativos a la libertad.

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