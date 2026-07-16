Los mejores fichajes para el Apertura 2026 de la Liga MX

La jornada 1 del Apertura 2026 comenzará este jueves 16 de julio y algunos equipos ya presentaron a sus principales fichajes de esta temporada

Mejores fichajes del Apertura 2026 | Imago7

La jornada 1 del Apertura 2026 comenzará este jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante en el Estadio Victoria de Aguascalientes, justo en la última semana del Mundial 2026. Aunque la Liga MX cerrará su mercado de fichajes hasta el próximo viernes 11 de septiembre, varios de los equipos que conforman el futbol mexicano ya presentaron algunos de sus principales refuerzos para esta temporada.

Dentro de las incorporaciones más importantes durante este verano destacan nombres como los de Diego Rossi con los Rayados de Monterrey, Luis Esteves con Atlas y Jordan Carrillo con las Chivas, por mencionar algunos de los fichajes más destacados de un mercado que todavía tiene varias semanas por delante para sumar otros nombres que podrían sacudir al futbol mexicano.

Uno de los refuerzos más sonados de los últimos días fue Diego Rossi, incorporación de los Rayados de Monterrey, que buscan volver a los primeros lugares de la Liga MX. El delantero uruguayo, de 31 años, llega después de un paso por equipos como Fenerbahçe, Los Angeles FC y Columbus.

Luis Esteves también llamó la atención de los aficionados del futbol mexicano con su reciente firma con los Zorros del Atlas. El mediocampista portugués se convirtió en el nuevo referente europeo de la plantilla, una tendencia que parece mantenerse en una Liga MX que busca talento más allá de las fronteras del continente americano. Procedente del Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal y con apenas 28 años, el futbolista lusitano llega como uno de los prospectos más interesantes del Apertura 2026.

Si hubo un equipo que se robó el protagonismo en el torneo pasado, sin duda alguna fueron las Chivas del Guadalajara, dirigidas por Gabriel Milito. Pese a que el conjunto tapatío parece haber conformado una de las mejores plantillas del Clausura 2026, para este nuevo torneo agregaron dos piezas que prometen consolidar una nueva columna vertebral: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos futbolistas que serían utilizados para cambiar el ritmo y abrir espacios en las defensivas rivales, sobre todo por el buen momento que atraviesan ambas joyas del balompié azteca.

El talento siempre ha estado en los botines de Sebastián Córdova; sin embargo, su irregularidad ha sido una constante en la carrera del futbolista mexicano. Después de su paso por Toluca, el jugador de 29 años fichó con los nuevos Pumas de Esteban Solari y, si logra superar la presión, el conjunto del Pedregal podría tener uno de los mejores fichajes de este semestre. Una apuesta arriesgada que llega junto a Cristian Calderón, otro de los nombres destacados de esta lista.

Rodolfo Pizarro llegó a los Tuzos del Pachuca en calidad de préstamo. El mediocampista mexicano busca regresar al nivel que mostró en su mejor momento en la Liga MX. Pese a que no tuvo un buen paso por los Bravos de Juárez, la experiencia de ‘El Joker’ podría ser suficiente para apuntalar a un equipo que en el torneo pasado adoleció de jerarquía en la cancha.

Otro de los movimientos destacados del mercado fue el de Tigres, que reforzó su defensa con la llegada del argentino Alan Franco. El zaguero de 29 años arribará procedente del São Paulo de Brasil mediante un préstamo con opción de compra, convirtiéndose en el primer refuerzo del conjunto dirigido por Guido Pizarro para el Apertura 2026. Con experiencia en Independiente, Atlanta United y el futbol brasileño, Franco buscará aportar solidez a una defensa felina que aspira a volver a competir por los principales títulos del futbol mexicano.

Érick Gutiérrez cierra este recuento de algunos de los mejores fichajes del verano. Su arribo a los Diablos Rojos de Toluca tras su paso por las Chivas podría devolverle la proyección como futbolista profesional junto a Antonio ‘Turco’ Mohamed, un técnico que en su momento logró rescatar el mejor nivel de jugadores como Alexis Vega. El conjunto mexiquense apostó por un elemento que podría convertirse en el organizador desde el fondo de una plantilla que quiere volver a ganar un título.

Te puede interesar: