El histórico Mundial de Cabo Verde: el debutante que puso contra las cuerdas a los finalistas

Cabo Verde avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras clasificar como segundo del Grupo H, superando a Uruguay y Arabia Saudita

Cabo Verde tuvo un histórico debut en el Mundial | IMAGN IMAGES via Reuters

Por Daniel Hernández

Cabo Verde llegó al Mundial 2026 con la etiqueta de víctima. El pronóstico no parecía exagerado: ocupaba el puesto 66 del ranking de la FIFA en diciembre de 2025 y era una de las cuatro selecciones debutantes en la competencia, argumentos suficientes para considerarla una de las menos favoritas del torneo.

A nivel regional, el historial de los Tiburones Azules tampoco ofrecía demasiadas credenciales, con apenas cuatro participaciones discretas en la Copa Africana de Naciones. Además, el sorteo lo colocó en un grupo con Uruguay, Arabia Saudita y España, lo que hacía aún más complicado imaginar una clasificación.

La lista de 26 jugadores convocados por el técnico Pedro Leitao Brito, ‘Bubista’, tampoco presentaba grandes figuras internacionales ni jóvenes promesas de amplio reconocimiento. Entre los nombres más destacados aparecían Sidny Lopes, de actuación cumplidora con el Benfica; Steven Moreira, titular en el Columbus Crew; y Logan Costa, quien llegó al torneo tras una larga recuperación por una rotura de ligamento y sin demasiado ritmo de juego.

Cabo Verde dio el golpe en la fase de Grupos

Aun así, Cabo Verde saltó al Estadio de Atlanta el 15 de junio para enfrentar al vigente campeón de la Eurocopa. Lo que muchos anticipaban como una goleada terminó en un empate sin goles, gracias a una actuación sobresaliente del portero Vozinha, quien realizó siete intervenciones clave para mantener el cero.

Ese resultado representó una primera victoria moral para los africanos, que dejaron la sensación de que, con un poco más de experiencia, incluso pudieron haber sorprendido a la Furia Roja. Impulsados por ese desempeño, lograron sumar los puntos necesarios para dejar en el camino a Uruguay y Arabia Saudita y avanzar a los dieciseisavos de final como segundos del Grupo H, con tres unidades.

El enfrentamiento ante Argentina

El premio por esa hazaña fue enfrentar a la vigente campeona del mundo, Argentina. El 3 de julio, el equipo dirigido por Bubista volvió a presentarse como víctima en el Estadio Miami. Lionel Messi abrió el marcador a la media hora de juego y parecía que el partido se encaminaba a una victoria cómoda para la Albiceleste.

Sin embargo, Cabo Verde mantuvo el orden y respetó su plan de juego. Con disciplina táctica logró empatar el encuentro y llevar la definición al tiempo suplementario. Incluso cuando volvió a quedar en desventaja durante el alargue, el equipo no se mostró derrotado ni desesperado. Una genialidad de Sidny Lopes devolvió el empate al marcador.

La tanda de penales parecía inevitable hasta que un infortunio futbolístico convirtió a Diney Borges en el protagonista de la eliminación. A pesar de ello, Cabo Verde dejó una de las historias más destacadas del torneo.

La selección que llegó al Mundial como un rival considerado un escalón más consiguió un recorrido histórico: no perdió ninguno de sus partidos en los 90 minutos reglamentarios y mantuvo su portería en cero en dos encuentros. Hizo sufrir y puso contra las cuerdas tanto a España como a Argentina, convirtiéndose en el inesperado vínculo entre los dos finalistas del Mundial 2026.

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