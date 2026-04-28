Chivas pierde a Daniel Aguirre previo a la Liguilla ante Tigres

El Rebaño Sagrado enfrenta un escenario complicado en defensa tras la lesión de Daniel Aguirre y la ausencia de Luis Romo rumbo a la serie ante Tigres

Daniel Aguirre sufrió un desgarre ante Tijuana | Imago7

Una nueva complicación se presentó en Chivas de cara a su partido del próximo sábado en los cuartos de final del Clausura 2026. El club confirmó la gravedad de la lesión del defensor Daniel Aguirre, quien salió lastimado en la recta final del duelo ante Xolos de Tijuana.

El zaguero mexicoamericano sufrió un desgarre que lo dejará fuera de actividad por al menos tres semanas, por lo que no podrá estar disponible para la serie ante Tigres. Su ausencia representa un golpe para el esquema que ha trabajado el equipo en la fase final del torneo.

De acuerdo con información cercana al club, en un escenario favorable, Aguirre podría reaparecer hasta una eventual semifinal, específicamente para el partido de vuelta. Sin embargo, su recuperación dependerá de la evolución que tenga en los próximos días.

A esta baja se suma la de Luis Romo, quien no continuará con el equipo en esta etapa al integrarse a la concentración de la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre. La salida del mediocampista también limita las opciones del cuerpo técnico.

Estas ausencias obligan al técnico Gabriel Milito a replantear su estrategia, especialmente en la zona defensiva. El entrenador deberá decidir si mantiene su línea de tres centrales o modifica su sistema para afrontar la eliminatoria.

En caso de sostener la línea de tres, Chivas podría alinear a José Castillo, Diego Campillo y Miguel Tapias, quien ya tuvo participación como titular en el partido ante Tijuana. Esta alternativa permitiría conservar la estructura habitual del equipo.

Por otro lado, si Milito opta por una línea de cuatro, los centrales podrían ser Castillo y Campillo, acompañados por Richard Ledezma y Bryan González como laterales. Este ajuste cambiaría la dinámica del equipo para el duelo de ida.

¿Cuándo y dónde se juega la serie entre Tigres y Chivas?

El partido de ida entre Tigres y Chivas se disputará el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario. La vuelta está programada para el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron, donde se definirá al semifinalista del Clausura 2026.

El enfrentamiento entre ambos equipos tiene antecedentes importantes en Liguilla. Han coincidido en cuatro series, incluidas dos finales. En el Clausura 2017, Chivas se quedó con el título tras un global de 4-3, mientras que Tigres respondió en el Clausura 2023 con un 3-2 global.

Además, Guadalajara también salió vencedor en la semifinal del Clausura 2011 y en los cuartos de final del Clausura 2021, ambas series con marcador global de 4-2. Estos antecedentes agregan contexto a una rivalidad que volverá a tener un nuevo capítulo en la Liguilla.

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