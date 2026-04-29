¿Piojo Herrera? Atlante publica imagen que da pistas sobre su nuevo entrenador

Los Potros, parece que apostarán por la identidad y experiencia de una figura por demás conocida por la afición azulgrana

La afición ya deposita su confianza en un técnico con experiencia | Imago7

Todo parece indicar que los Potros de Hierro del Atlante ya definieron quien será su nuevo entrenador, mismo que encabezará el regreso de los capitalinos a la Liga MX. Miguel “Piojo” Herrera sería el encargado de dirigir al equipo en el torneo Apertura 2026, en una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la institución.

El club habría confirmado el movimiento tras una publicación en redes sociales, donde revela una imagen con la silueta del técnico acompañada del mensaje “Estamos trabajando”. Con ello, prácticamente se confirma la llegada de Herrera al banquillo del conjunto azulgrana.

La designación responde a la intención de la directiva de apostar por un perfil con trayectoria en el fútbol mexicano. Herrera ha dirigido a equipos como América, Tigres y Rayados, además de gozar de una etapa dirigiendo a las selecciones de México y de Costa Rica.

Atlante busca consolidar su proyecto en el máximo circuito tras más de 12 años fuera de la Primera División. La meta no se limita a solo competir en el torneo, sino a construir un equipo que pueda pelear los primeros sitios desde su primer torneo.

La llegada de Herrera también tiene un significado para el club por su relación con la institución. El entrenador ha tenido vínculos anteriores con Atlante, tras haber vestido la camiseta entre 1989 y 1990 y después retirarse de manera profesional en el año 2000 con el equipo. Después debutó en 2002 como director técnico precisamente con Los Potros, cargo que ocupó hasta el 2004. En ese momento dirigió 97 partidos, donde ganó 38, empató 31 y perdió 28. Una segunda etapa al frente del club fue en 2010 hasta el 2011 donde estuvo al frente de 36 cotejos, ganando 13 empatando 8 y perdiendo 15.

El nuevo técnico trabajará con un grupo de colaboradores cercanos y tendrá la responsabilidad de armar una plantilla que responda a las exigencias del campeonato. Mucho se ha mencionado el hecho de que el club ‘rescatará a varios elementos del Mazatlán FC, aunque dicha situación no se ha confirmado.

Con este movimiento, el equipo inicia una etapa en la que buscará posicionarse en la Liga MX. El nombramiento del nuevo entrenador representa el primer paso de un proyecto que apunta a consolidarse en el máximo nivel del futbol mexicano.

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