Tiburón Sánchez ve beneficio para Chivas pese a las bajas en Liguilla: “prefiero cinco mundialistas”

Chivas perderá cinco jugadores por la selección mexicana en la Liguilla, pero Sánchez considera que el impacto será positivo a mediano plazo

El ‘Tiburón’, ve grandes cosas en el futuro del Rebaño | Imago7

La convocatoria de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 impacta directamente a Club Deportivo Guadalajara en la Liguilla del Clausura 2026. El equipo rojiblanco no contará con cinco futbolistas clave durante la fase final, luego de que fueran considerados por Javier Aguirre para iniciar la concentración del Tricolor a partir del 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González saldrán del equipo en el momento más decisivo del torneo. La ausencia de estos elementos modifica por completo la estructura del plantel de cara a la serie, en un contexto donde Guadalajara enfrentará a Tigres en los cuartos de final, sin varias de sus piezas titulares.

En ese escenario, Joel Sánchez analizó en entrevista exclusiva con Zona Mixta el impacto deportivo que tendrá esta situación. El exjugador rojiblanco reconoció la desventaja inmediata para competir en la Liguilla, pero planteó que el verdadero beneficio se reflejará en el siguiente ciclo, cuando el club recupere a futbolistas con experiencia mundialista.

“Chivas va a jugar con cinco mundialistas que no los tiene ahorita y puede ser candidato con más a mediano plazo. Chivas es un equipo que normalmente atrapa al aficionado. Que no le vayas a Chivas, como que da gusto verlo jugar, ¿no? Que tenía muchísimos años que no transmitía, que no atrapaba al aficionado”, explicó.

Sánchez subrayó que la pérdida de estos jugadores reduce las posibilidades competitivas del equipo en la actual Liguilla, pero consideró que la experiencia de disputar una Copa del Mundo tiene un valor superior dentro de la carrera de cualquier futbolista, incluso por encima de una fase final en el fútbol mexicano.

“Yo prefiero como aficionado de Chivas que sea más candidato a mediano plazo, no en este. Porque si les preguntamos a todos los jugadores que están seleccionados, ¿qué prefieren? ¿Jugar la Liguilla o ir al Mundial? ¿Qué contestarían?”, señaló.

Desde una perspectiva institucional, el exdefensa también abordó el impacto que esta situación puede tener en la proyección del club. Para Sánchez, contar con cinco jugadores que regresen del Mundial con mayor jerarquía puede elevar el nivel competitivo del plantel y fortalecer a Guadalajara en los torneos posteriores.

“Si tú le preguntas a Amaury, ‘¿Qué prefieres? ¿Jugar la liguilla completo o tener cinco mundialistas?’, pues yo creo que como empresario te viene mejor tener este jugadores con más jerarquía… 10 a una yo prefiero que Chivas se quede ahorita sin plantel completo, pero que ya tengan otro estatus de jugadores mundialistas para el siguiente y los otros torneos que están por jugar”, concluyó.

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