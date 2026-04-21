Fernando Navarro ve vital que León le gane al América: “Es prácticamente asegurar la clasificación”

León llega en racha con Gandolfi y enfrenta al América en un duelo directo que pudo definir su lugar en la Liguilla del Clausura 2026

León enfrenta a Club América este martes 21 de abril en un partido directo por puestos de Liguilla en el Clausura 2026. El equipo esmeralda llega con cuatro victorias consecutivas tras la llegada de Javier Gandolfi, luego de un arranque marcado por 10 partidos sin ganar desde el cierre del Apertura 2025 y solo tres triunfos en las primeras 11 jornadas del actual torneo. El margen es corto a dos fechas del final, con Las Águilas como rival directo y Toluca ya clasificado pero aún compitiendo por mejorar su posición.

En entrevista exclusiva con Peloteando, Fernando Navarro explicó el cambio interno del equipo, el impacto del nuevo cuerpo técnico y la lectura del duelo ante América. El lateral detalló la evolución anímica, las diferencias tácticas entre procesos y cómo la confianza, más que el sistema, terminó por modificar el rendimiento reciente de un equipo que hoy pelea por meterse a la fase final.

“Aquí en la ciudad se siente ese optimismo y que hoy están confiados en el buen sentido de la palabra, en que pueden sacar un muy buen resultado, entendiendo que es prácticamente la calificación si sacan los tres puntos, el empate de alguna manera nos deja vivos a los dos. Ya es un partido de Liguilla”.

El escenario competitivo condiciona la lectura del encuentro. León necesita sumar para no depender de otros resultados en el cierre, mientras los azulcremas llegan con la misma urgencia, lo que eleva la exigencia del partido desde su planteamiento y lo convierte en un duelo que puede redefinir la posición de ambos en la tabla: “Lo que hagas aquí prácticamente define lo que viene, porque te pone o te deja dependiendo de otros resultados y eso cambia completamente la forma en la que encaras el cierre del torneo”.

El cambio de actitud en la plantilla esmeralda

Gandolfi le cambió la cara al equipo esmeralda | Imago 7

El impacto de Javier Gandolfi se percibe primero en la actitud del equipo. Navarro señala que el cambio más evidente no está en la pizarra, sino en la forma en la que el jugador compite cada acción dentro del campo, algo que había desaparecido en el peor tramo del torneo.

“Se ha visto un cambio de actitud en los jugadores bastante notorio y eso siempre te pone en juego, siempre te hace competir cuando lo das todo en la cancha, independientemente de la táctica y el talento, siempre una buena actitud y correr los 90 ahora casi 100 minutos”.

A partir de esa base emocional, el siguiente paso es futbolístico. León ha encontrado resultados desde la intensidad, pero necesita consolidar una estructura colectiva que respalde ese rendimiento en partidos de mayor exigencia como el que enfrenta ante América.

“Entonces el reto me parece que hoy para León y Gandolfi es empezar también a no solo ganarlo desde ahí, sino también en temas tácticos y jugando en conjunto que lo han hecho, pero sí irle metiendo un poquito más de herramientas al equipo”.

Sobre el rival, Navarro lo ubica en una línea histórica. Recuerda los enfrentamientos entre el León campeón y el América en sus mejores versiones. Para esta edición, aunque reconoce diferencias en la constancia de ambos equipos, el defensor considera que el partido llega sin una ventaja clara, lo que refuerza la idea de un duelo equilibrado en este punto del torneo.

“Yo creo que sería un gran enfrentamiento el actual América contra el nuestro del 2020 o incluso el de Matosas; me parece que sería espectacular. Sabíamos que siempre íbamos a dar espectáculo y que lo podía ganar cualquiera, porque eran partidos muy parejos… América me parece un poquito menos constante, te puede dar un buen partido y de repente no tanto. León viene un poquito más consistente en esa parte, entonces creo que es un duelo muy parejo”.

Los problemas de desconfianza

León recuperó la confianza perdida | Imago7

El origen del mal momento del equipo es claro en su diagnóstico. Navarro identifica la desconfianza como el factor que condicionó el rendimiento en el inicio del torneo, afectando directamente la toma de decisiones dentro del campo: “Lo más notorio para mí era desconfianza, se veían jugadores que decidían mal, que no se atrevían, que por momentos tenían para encarar y a lo mejor no lo hacían y preferían apoyarse o hacer otro tipo de jugadas”.

Ese punto cambió con la llegada del nuevo cuerpo técnico, que logró recuperar la seguridad individual antes de consolidar una idea más clara en el funcionamiento colectivo del equipo en este tramo final del torneo: “Hoy Gandolfi les ha hecho ver que están en primera división por algo y ya se les ve con mucha más confianza, y la parte de convencimiento es muy importante porque si no convences al equipo es difícil que se refleje en la cancha”.

El contraste con el proceso anterior es directo y está ligado a la ejecución dentro del campo. Navarro explicó que la propuesta de Ignacio Ambriz requería perfiles específicos y una lectura constante que el plantel no logró sostener de forma consistente, generando dudas y pérdida de confianza.

“Creo que también con Nacho algunos lo intentaban, algunos lo querían, algunos lo entendían, porque lo de Nacho no es nada fácil de entender tácticamente. Tienes que ser muy pensante dentro de la cancha. Veía jugadores no convencidos o dudosos que luego eso te hace caer en desconfianza y terminas por no hacer ni lo que sabes ni lo que te piden”.

Con la llegada de Gandolfi, el enfoque cambió hacia la exigencia inmediata y la competencia interna, lo que se traduce en un equipo que compite desde la intensidad y sostiene resultados en el cierre del torneo: “Cuando llega un técnico nuevo con el carácter de Gandolfi, que lo conocemos desde la cancha, creo que todos los que jugamos contra él en algún momento nos peleamos o al menos discutimos con él y es lo que necesitas en un líder. Se ve que con Javier lo han entendido los jugadores y es: si no le meto con todo, voy para la banca”.

¿Le tendieron la cama a Nacho Ambriz?

Nacho Ambriz dejó el banquillo de León | Imago7

Sobre la salida del entrenador, Navarro descarta una ruptura provocada desde el vestidor y apunta a un desgaste progresivo ligado a los resultados y a la falta de respuesta dentro del campo: “Muchas veces desde afuera y cuando queremos crear polémica decimos: ‘le hicieron la camita’. Y así se ve, pero la realidad es otra. Los resultados no salen, empiezan las dudas y si no mejoran, hay jugadores que no lo entienden y eso genera problemas internos”.

Ese desgaste se profundiza cuando se pierde el convencimiento colectivo. La falta de comunicación y la distancia entre el mensaje del entrenador y la ejecución del equipo terminan por afectar directamente el rendimiento.

“Los malos resultados empiezan a generar dudas y también el técnico se puede equivocar. Luego puede ser que no quiera escuchar el sentir del jugador y ahí se rompe más ese convencimiento. Todo eso termina afectando dentro del vestidor”.

León llega a este partido con una base distinta a la del inicio del torneo: confianza recuperada, exigencia interna y una estructura en construcción. Ante Club América, ese proceso se pone a prueba en un escenario que define su permanencia en puestos de Liguilla.

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