Rodolfo Pizarro da la clave de por qué no hay más mexicanos en Europa: “No va a venir un equipo a pagar 15 o 12 millones”

El mediocampista señaló que los altos costos de transferencia en la Liga MX frenan la salida de mexicanos a Europa y pidió seguir el modelo de la MLS

Rodolfo Pizarro analizó uno de los principales obstáculos que enfrentan los futbolistas mexicanos cuando intentan continuar su carrera en Europa. El mediocampista de Pachuca considera que el poder económico de los clubes de la Liga MX y los elevados precios de transferencia reducen las posibilidades de concretar operaciones con equipos europeos.

El jugador de 32 años habló desde la experiencia de haber competido en México, Estados Unidos y Grecia. Después de formarse con los Tuzos, Pizarro pasó por Chivas, Monterrey, Inter Miami, AEK Atenas, Mazatlán y FC Juárez antes de regresar al conjunto hidalguense para el Apertura 2026. Durante su etapa en Grecia conquistó la liga y la copa con el AEK.

Pizarro también explicó las razones de su salida de FC Juárez, evaluó la participación de la selección mexicana en el Mundial 2026 y estableció como objetivo competir por un título durante su segunda etapa con Pachuca. Su regreso fue anunciado oficialmente el 12 de junio, casi una década después de su salida del club que lo llevó al fútbol profesional.

Rodolfo Pizarro encuentra pocas diferencias en su regreso a Pachuca

El jugador de 32 años tuvo experiencia en Grecia | Imago7

El tamaulipeco expresó su satisfacción por volver a una institución en la que disputó 155 partidos durante su primera etapa y con la que conquistó el Clausura 2016. “La verdad, muy bien, muy contento de regresar acá, con muchas ganas de estar aquí y de lo que viene”, declaró sobre sus primeras semanas nuevamente dentro de las instalaciones del club.

Pizarro aseguró que encontró una estructura similar a la que conoció antes de marcharse a Chivas. El futbolista destacó la continuidad de varios trabajadores, las condiciones de las instalaciones y la presencia de jugadores jóvenes dentro del proyecto deportivo de los Tuzos. “Es muy parecido a como me fui. Muchos utileros o trabajadores siguen siendo los mismos, las canchas continúan muy bien y los jóvenes siguen teniendo mucho talento. Hay muchas similitudes respecto a cuando me fui”, explicó el mediocampista, quien volvió al club como uno de los elementos con mayor experiencia dentro del plantel.

El exjugador del AEK de Atenas también valoró las opciones que tiene Pachuca para competir durante el Apertura 2026. “Es un equipo muy bueno, con muy buenas individualidades, y creo que podemos hacer cosas importantes en el torneo”, afirmó acerca de un grupo que combina futbolistas jóvenes con elementos de recorrido dentro y fuera de México.

La salida de FC Juárez que abrió la puerta para volver a los Tuzos

Antes de regresar a Pachuca, Pizarro solicitó terminar su etapa con FC Juárez. El mediocampista explicó que durante su primer torneo en la frontera encontró un sistema compatible con sus características bajo la dirección de Martín Varini, quien dejó la institución después del Apertura 2025. El club confirmó oficialmente la conclusión del vínculo con el entrenador uruguayo el 30 de noviembre de ese año. “El primer torneo que estuve con Juárez me fue muy bien; al equipo también le fue muy bien con el profesor Varini. Teníamos un estilo de juego, una idea propositiva”, recordó Pizarro sobre una etapa en la que tuvo participación dentro de un planteamiento que buscaba mayor control de la pelota.

La llegada de Pedro Caixinha modificó su función dentro del terreno de juego. De acuerdo con el futbolista, el nuevo planteamiento requería características distintas y esa situación lo llevó a conversar con la directiva para buscar una salida. “Desgraciadamente se va y llega otro técnico que es todo lo contrario. Sabemos su estilo de juego: aguantar al rival y presionar, con características para otros jugadores. Entonces hablé con la directiva y les dije que no nos convenía ni a ustedes ni a mí. Pedí mi salida; después me contactaron de acá y se dio la oportunidad”, relató. FC Juárez confirmó el final de su relación contractual el mismo día en el que Pachuca presentó su regreso.

El precio de los mexicanos complica las transferencias a Europa

Pizarro centró una parte de su análisis en las condiciones económicas del mercado mexicano. A su juicio, los clubes de la Liga MX tienen capacidad para pagar cantidades superiores a las que ofrecen varias instituciones europeas, especialmente cuando se trata de jugadores que todavía no han tenido experiencia en ese continente. “Dar ese escalón, dar ese paso, es muy difícil porque sabemos que los equipos fuertes de la liga tienen mucho peso económico. Muchas veces pagan mucho más por tu traspaso los equipos de acá que los equipos de Europa”, señaló el futbolista.

El mediocampista consideró que una institución europea difícilmente destinará una cantidad elevada por un jugador mexicano que aún debe pasar por un proceso de adaptación. Esa diferencia entre la valoración de los clubes de la Liga MX y las ofertas del extranjero puede frenar las negociaciones antes de que el futbolista tenga la oportunidad de tomar una decisión. “No va a venir un equipo a pagar 15 o 12 millones, y creo que ese es el principal factor por el que los jugadores no se van. Sería bueno hacerlo como en la MLS, donde se marchan por un precio mucho menor, casi gratis”, añadió Pizarro al plantear un modelo que facilite la exportación de talento.

Su postura toma como referencia su propio recorrido. Después de consolidarse en Pachuca, Chivas y Monterrey, Pizarro salió de México para jugar con Inter Miami y posteriormente llegó al AEK de Atenas. Su paso por Grecia se extendió entre 2023 y 2024, antes de regresar a la Liga MX con Mazatlán.

Pizarro destaca el Mundial de México y apunta a otro campeonato

El jugador también habló sobre el desempeño de la selección mexicana en el Mundial 2026. “Creo que hicieron un muy buen Mundial, nos hicieron ilusionar a todos. Muchos jugadores tuvieron un muy buen nivel”, expresó después de que el equipo nacional superó la fase de grupos y alcanzó los octavos de final.

Pizarro espera que el rendimiento mostrado durante el torneo abra oportunidades para que más mexicanos continúen su carrera fuera del país. “Ojalá que puedan irse a Europa y sigan mejorando su nivel, porque ayudarían mucho a la selección. Ir a la selección es por lo que todo jugador trabaja para tener esa oportunidad. Es para lo que uno trabaja día con día”, declaró.

En el plano individual, el mediocampista no descartó volver a competir por un lugar en el representativo nacional, aunque su objetivo inmediato está relacionado con Pachuca. “Me visualizo siendo campeón en alguno de los torneos. Tenemos un muy buen equipo. No nos fue bien el partido pasado, pero todo es un proceso”, afirmó.

Sus palabras llegaron después de la derrota de los Tuzos por 2-1 ante Querétaro en la jornada 2 del Apertura 2026. Pachuca dejó escapar la ventaja inicial y recibió el segundo gol durante el tiempo agregado, resultado que lo dejó con tres puntos antes de su visita a León. “Apenas estamos asimilando la idea del profesor. Yo todavía no conozco muy bien a todos mis compañeros; eso se da con el tiempo. Creo que podemos levantar la mano en cualquiera de los torneos en los que estemos compitiendo”, concluyó Pizarro, quien busca sumar otro campeonato a una trayectoria que incluye títulos con Pachuca, Chivas, Monterrey y AEK Atenas.

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