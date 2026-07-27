Oficial: convocatoria de Colombia masculina sub 19 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El combinado nacional jugará la primera fase del torneo contra Panamá, Costa Rica y Cuba, liderados por César Torres.

Selección Colombia Sub-20 / Foto: FCF

Las selecciones Colombia juveniles han venido dando frutos recientemente. La categoría sub 17 viene de golear y quedar campeón ante Argentina en el pasado Sudamericano sub 17, de igual manera la sub 20 terminó tercera en el pasado Mundial de este rango disputado en Chile, César Torres está haciendo un buen trabajo.

Sin embargo el entrenador y su cuerpo de trabajo esperan que todo este trabajo se siga revalidando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen del cual ya oficializó la convocatoria de los futbolistas que representarán al país y los cuales buscarán sumar el oro en las justas regionales.

Convocatoria de la Selección Colombia Masculina sub 19

Futbolistas:

Luis Eduardo Mena Padilla – Independiente Yumbo

Nicolas Arango Montoya – North Texas

Duvan Starlin Mina Aponzá – América De Cali

Carlos Mario Pérez Cueto – Junior F.C

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla F.C

Cristian Enrique Uribe Caro – Atlético Nacional

Daniel David Socarras Villamil – Junior F.C

Jhojan Felipe Zuñiga Gomez – Independiente Santa Fe

Jaidinson Córdoba Urrutia – Deportivo Independiente Medellín

Camilo Amú – América de Cali

Kener Nicolás González Mosquera – Internacional De Palmira

Matías Yuseth Orozco López – Deportivo Cali

Jesús David Chinchia Reales – Atlético Nacional

Tomás Blandon Correa – Águilas Doradas

Juan David Palacios Heredia – Independiente Yumbo

Juan José Rosa Arboleda – Atlético Nacional

Juan Manuel Arango Tenorio – Deportivo Cali

Geronimo Mancilla Vidal – Deportivo Independiente Medellín

Miguel Ángel Marulanda Ramírez – Envigado F.C

Santiago Arrechea Cardenas – Orsomarso S.C

Cuerpo técnico y staff:

César Torres Ramirez – Director Técnico.

Christian Freyman Juliao Camacho – Preparador físico.

Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico.

Marbin Herney Sandoval Bolaños – Asistente Técnico.

Hugo Oswaldo Guzmán Pinto – Entrenador de Arqueros.

Fredy Emmanuel Alvarez Londoño – Médico.

Jorge Eduardo Mejia Castro – Fisioterapeuta.

Juan Felipe Ramirez Soto – Fisioterapeuta.

Jafeth Orejuela – Kinesiólogo.

Alexander Jair Gómez Jiménez – Utilero.

Juan Camilo Gutiérrez Panneflek – Video Analista.

Salua Murad – Jefa de prensa.

Calendario de la Selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

30.07.2026 – 03:00 p.m. (hora colombiana) | Colombia vs Panamá.

01.08.2026 – 06:00 p.m. | Cuba vs Colombia.

03.08.2026 – 03:00 p.m. | Costa Rica vs Colombia.

Con un total de 20 jugadores, en su mayoría de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano, el técnico César Torres los citó en Barranquilla el 13 de julio, este lunes 27 la delegación completa viajó a República Dominicana para ultimar detalles de lo que será el debut en el campeonato juvenil, el jueves 30 a las 03:00 de la tarde (hora colombiana).

Lea también: