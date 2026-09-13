¡Casi se van a los golpes! América y Cruz Azul protagonizan un conato de bronca

El Clásico Joven casi se sale de control con un conato de bronca entre jugadores del América y Cruz Azul en su partido en el Estadio Azteca

Conato de bronca en el Cruz Azul vs América | Claro Sports: Alejandra Suárez

El Clásico Joven estuvo cerca de terminar en bronca antes del descanso. En el tiempo agregado del primer tiempo, jugadores de Cruz Azul y América se encararon en el terreno de juego y las dos bancas salieron de sus zonas para protagonizar un intercambio de empujones que casi se salió de control. El cuerpo arbitral tuvo que intervenir para separar a los futbolistas y evitar que el problema pasara a mayores.

Todo comenzó después de una jugada entre Omar Campos y Raphael Veiga cerca de la línea de banda. El jugador de Cruz Azul terminó en el pasto tras la disputa por el balón y, con la falta ya señalada por Luis Enrique Santander, el brasileño le estrelló el balón. La acción provocó la reacción de los jugadores de La Máquina y desató un intercambio de empujones y manotazos entre elementos de ambos equipos.

Carlos Rodríguez y Jesús Orozco fueron hacia Raphael Veiga para reclamarle la acción y lo empujaron, mientras el futbolista del América respondió con algunos manotazos. La situación creció y más jugadores se sumaron al conato de bronca, entre ellos Ramón Juárez y Nicolás Ibáñez. Las bancas de ambos equipos también acudieron al lugar para intentar controlar los ánimos.

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El momento llegó cuando Cruz Azul ganaba 3-0 en el Estadio Azteca y la frustración comenzó a hacerse evidente en el conjunto azulcrema. Los jugadores de La Máquina Cementera tampoco se quedaron atrás y respondieron a las agresiones, mientras varios futbolistas terminaron en el pasto producto de los empujones. Luis Enrique Santander tuvo que acercarse para separar a los implicados y controlar la situación.

Se enciende el Clásico Joven ⚽🔥



Tras un roce entre Raphael Veiga y Charly Rodríguez, la tensión escaló y hubo más que empujones entre jugadores de Cruz Azul y América



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Ramón Juárez fue uno de los jugadores más involucrados en el conato de bronca, mientras Nicolás Ibáñez también tuvo un fuerte intercambio con el defensa del América. El árbitro central decidió no mostrar tarjetas rojas y resolvió el incidente con cuatro amonestaciones: Nicolás Ibáñez y Jesús Orozco por Cruz Azul, además de Raphael Veiga y Alan Cervantes por América.

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El partido se reanudó, pero los ánimos no se calmaron y los jugadores mantuvieron los roces durante los minutos finales del primer tiempo. Luis Enrique Santander se limitó a darle continuidad al juego para llegar al descanso, aunque la tensión continuó incluso después del silbatazo. Algunos jugadores del América volvieron a encarar a los futbolistas de Cruz Azul cuando ambos equipos coincidieron en las escaleras rumbo a los vestidores.

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