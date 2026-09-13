Mohamed, con los pies en la tierra pese a la superioridad ante Atlas

El entrenador del Toluca habla tras golear a los rojinegros en la jornada 8 del Apertura 2026

Mohamed habla tras la goleada del Toluca ante Atlas | Imago7

El Toluca demostró nuevamente el gran momento que vive en el presente semestre al vencer 5-2 al Atlas en la cancha del Nemesio Díez, con lo que se ubica en la sexta posición del Apertura 2026.

En conferencia de prensa, Antonio Mohamed resaltó que fueron totalmente justos ganadores por el gran rendimiento que tuvieron la noche del sábado ante los rojinegros: “Los primeros 10 minutos no nos pudimos acomodar. Después hicimos los recorridos y pudimos controlar el partido. Fuimos muy superiores“.

Pese la victoria, el entrenador escarlata se mostró molesto por el tiempo de compensación en el cierre: “Ya no era necesario arriesgar 7 minutos más a un jugador a una lesión, pero eso es otro tema de sentido común, el menos común de los sentidos”.

Mohamed dejó en claro que su sed de ganar partidos y títulos está intacta porque quiere seguir haciendo historia en los Diablos: “El equipo sigue compitiendo, no permitimos que nos relajemos. Sabemos que todos los equipos se preparan para competirnos, y nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para seguir estando arriba, que es lo que nos proponemos todos los días”.

De igual forma, el técnico de los Diablos Rojos dijo tener claro que por ningún motivo deben de dejar hacer las cosas que están haciendo porque el torneo cuenta con grandes clubes que están en construcción.

“Esto es efímero. Si nosotros dejamos de ser intensos y de mantener la humildad, cualquiera te pueda ganar. Atlas está en un nuevo proyecto, tiene un entrenador muy inteligente, trajo muchos jugadores nuevos. Están equipos en un proyecto de armado, como el América y todos los equipos que se están armando muy bien, así que nosotros no nos podemos relajas y pensar en ganar con la camiseta”.

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Por último, el Turco se dijo feliz por la gran comunión que existe con la afición escarlata, sobre todo después del último título de la Leagues Cup: “Es muy bueno que los jugadores compartan con la afición, que se cree esa comunión, esa mancuerna entre jugadores y aficiones, es fundamental para tener ese apoyo y ese extra para jugar con confianza. Después, el canto de la gente, cuando se gana te quieren todo, el tema es que hay que mantener los pies sobre la tierra y pensar en ganar el próximo partido”.

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