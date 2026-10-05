¿Fidalgo y Pilar Sánchez tendrán una niña? La pista sobre el embarazo de la pareja que encendió las redes

La canción “My Girl”, de The Temptations parece ser interpretada como una posible pista sobre el sexo del bebé, sin embargo ninguno de los dos ha confirmado la noticia

Fidalgo se encuentra viviendo una etapa personal muy satisfactoria | Imago7

Álvaro Fidalgo y su pareja, Pilar Sánchez, quienes esperan a su primer bebé, parece que ya conocen el sexo del pequeño, según publicaciones que han compartido en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia de manera oficial, una reciente publicación de Sánchez apunta a que el bebé podría ser una niña.

Fue el pasado 31 de julio, cuando Pilar Sánchez publicó contenido en redes sociales en el que se le podía observar claramente con una pancita, lo que hacía entender que ya se encontraba embarazada. Desde entonces, no se había realizado un anuncio formal por parte del exfutbolista del América ni de su pareja.

Ahora, una nueva publicación volvió a generar especulaciones sobre el sexo del bebé. Pilar Sánchez compartió fotografías junto a Fidalgo acompañadas por la canción “My Girl”, de The Temptations, un detalle que usuarios en redes interpretaron como una posible referencia a que esperan una niña.

Hasta el momento, ni Fidalgo ni Sánchez han confirmado públicamente que el bebé sea una niña, por lo que se trata de una interpretación derivada de la publicación. La pareja se ha mantenido hermética respecto a su vida personal, sin embargo las fotografías en redes sociales dejan poco a la especulación.

Mientras tanto, Fidalgo se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, que disputa una serie de partidos durante la Fecha FIFA. El mediocampista formó parte de la convocatoria de Rafael Márquez para los encuentros ante Colombia, Perú y Estados Unidos.

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El calendario del Tricolor todavía contempla un último compromiso frente a Chile, programado para el cierre de esta Fecha FIFA. Se espera que Fidalgo pueda tener participación en ese encuentro, mientras fuera de la cancha continúa la expectativa por una posible nueva integrante de su familia.